元富證永續行動獎再摘金 頻道訂閱數增近2000人

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-09 12:17

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新光金控旗下元富證券今年以 YouTube 影音節目「數位新視界」實踐聯合國永續發展目標「SDG4 優質教育」，不僅讓頻道訂閱數增加近 2000 人，也成功累積近 1.5 萬名受惠人數，拿下「TSAA 台灣永續行動獎」金獎殊榮，二度摘金。

由於去年幣圈醜聞頻傳，為讓年輕學子認識幣圈的風險和挑戰，元富證以區塊鏈、加密貨幣和社群等幣圈熱門議題，製播全新影音節目「數位新視界」，並導入 AI 工具應用、推出虛擬主播等創新作為，獲評審高度肯定。

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元富證說明，跨界與台灣知名區塊鏈金融科技應用企業 Bincentive 合作，節目鎖定年輕族群，介紹數位資產正確概念及相關知識，邀請幣圈專家共同製播 10 集節目，內容涵蓋區塊鏈社群經營、加密貨幣投資、區塊鏈技術應用等面向，並透過直播聊天室，與觀眾即時互動交流。

由於元富證是國內首家以數位資產為題、進行公開教學與解析虛擬資產的金融業者，「數位新視界」的推出，不僅讓頻道訂閱數增加近 2000 人，也成功累積近 1.5 萬名受惠人數。

元富證長期關注社會公益，繼去年「元富疫後分眾金融教育」獲得台灣永續行動獎金級肯定，今年「數位新視界」再獲殊榮。