元富投顧研報盈餘預估準確 連4年蟬聯第一

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-01 15:19

新光金 (2888-TW) 旗下元富證券子公司元富投顧今年第四度蟬聯 CMoney《金曜獎》─最佳研究報告盈餘預估準確獎第一名，連續四年居冠，在業界樹立標竿，展望下半年，仍持續看好台股的多頭行情。

元富投顧總經理鄭文賢表示，元富投顧研究部目前精選 300 家核心公司，要求研究員須建立公司獲利假設基礎和預估損益表，於每周投資會議對核心公司投資評等進行即時性的更新，最後再透過產業上下游及總體經濟交叉比對確認方向，精準提供投資人最新企業獲利動向，是盈餘預估準確度能蟬聯四年冠軍的主因。

元富投顧研究領域涵蓋全球總體經濟 (台、美、歐、中、日五大區域經濟研究及股、債資產配置) 和產業研究 (景氣大趨勢、產業動態、公司獲利預估、ESG 評分及投資評等) 兩大領域。

元富投顧對研究員的訓練極為嚴謹，除了重視邏輯分析及簡報的能力，也鼓勵研究員勤於拜訪公司，認識產業核心人物，參與各項研討會。

展望下半年行情，鄭文賢指出，依照過往經驗，在經濟穩健，搭配通膨、利率環境向下之際，有利股市維繫多頭格局，然仍須留意美國總統大選引發股市波動。

從產業面來看，元富認為，AI 成為顯學，如工業革命，未來將廣泛應用於各行各業，勢必引發未來工作和生活型態的大幅改變，而台灣在科技產業的上中下游供應鏈完整，尤其護國神山台積電領先全球的先進製程，更成為供應鏈的重中之重。