台電、北富銀發行永續債券助攻 櫃買：永續債35檔、960億元目標提前達陣
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-11 20:32
櫃買中心今 (11) 日表示，今年以來永續發展債券發行檔數已達 35 檔，發行金額為 834.65 億元，加上 16 日將有台電與台北富邦銀行發行永續發展債券，金額分別是 126.5 億元、15 億元，將帶動累計發行金額達 976.15 億元，達成年初設定的發行 35 檔、金額突破 960 億元目標，提早達成目標。
櫃買中心表示，為促進永續金融發展，並配合主管機關推動永續金融政策，永續發展債券是重要推動業務，截至昨 (10) 日 流通在外發行檔數為 192 檔，發行餘額為新台幣 5579.85 億元。此外，今年新增 11 家取得永續發展債券資格認可的發行人，可望於近期陸續發行並上櫃掛牌。
此外，呼應昨日櫃買中心董事長簡立忠所說：櫃買中心將幫助中小微企業進入創櫃板，目標是新增登錄與申請輔導家數 2 年內成長 1 倍，副總經理李淑暖表示，今年目標是新增登錄與申請輔導家數能達 40 家，目前已達 38 家，希望持續推動，能達 2 年內成長 1 倍目標，亦即新增加登錄與申請家數共達 80 家。
今年截至昨日為止，申請上櫃及申請登錄興櫃家數分別為 25 家及 43 家，新增上櫃掛牌及新增登錄興櫃家數分別為 17 家及 43 家，上櫃公司掛牌及興櫃公司登錄家數分別為 828 家及 328 家。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇