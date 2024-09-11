台電、北富銀發行永續債券助攻 櫃買：永續債35檔、960億元目標提前達陣

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-11 20:32

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櫃買中心今 (11) 日表示，今年以來永續發展債券發行檔數已達 35 檔，發行金額為 834.65 億元，加上 16 日將有台電與台北富邦銀行發行永續發展債券，金額分別是 126.5 億元、15 億元，將帶動累計發行金額達 976.15 億元，達成年初設定的發行 35 檔、金額突破 960 億元目標，提早達成目標。

櫃買中心表示，為促進永續金融發展，並配合主管機關推動永續金融政策，永續發展債券是重要推動業務，截至昨 (10) 日 流通在外發行檔數為 192 檔，發行餘額為新台幣 5579.85 億元。此外，今年新增 11 家取得永續發展債券資格認可的發行人，可望於近期陸續發行並上櫃掛牌。

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此外，呼應昨日櫃買中心董事長簡立忠所說：櫃買中心將幫助中小微企業進入創櫃板，目標是新增登錄與申請輔導家數 2 年內成長 1 倍，副總經理李淑暖表示，今年目標是新增登錄與申請輔導家數能達 40 家，目前已達 38 家，希望持續推動，能達 2 年內成長 1 倍目標，亦即新增加登錄與申請家數共達 80 家。