奇偶8月營收創近3年新低 股價跌停作收

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奇偶表示，8 月營收狀況不佳，屬一時的波動，內部狀況不受影響，長期來看，仍會按照既定經營方向，並著重發展 AI 雲端監控產品，擴大全球市場占比，也計劃開發太陽能供電的綠能監控系統，以 5G 技術落實偏遠地區的安全監控。