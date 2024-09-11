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奇偶8月營收創近3年新低 股價跌停作收

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-11 16:12

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奇偶8月營收創近3年新低 股價重挫跌停。(圖：shutterstock)

安控廠奇偶 (3356-TW) 因北美客戶庫存水位調整，拉貨力道下降，8 月營收 7945.6 萬元，年月雙減，創近三年新低，今 (11) 日股價跌停，收盤價 60.5 元，跌幅 9.97%，成交量 4204 張，較前一個交易日放大逾 3 倍。

奇偶營運表現不如預期，主因部分地區客戶拉貨趨緩。公司主力市場聚焦北美，但近期客戶庫存調整，導致訂單減少。歐洲等地區客戶需求也顯疲弱，影響整體出貨表現。


奇偶表示，8 月營收狀況不佳，屬一時的波動，內部狀況不受影響，長期來看，仍會按照既定經營方向，並著重發展 AI 雲端監控產品，擴大全球市場占比，也計劃開發太陽能供電的綠能監控系統，以 5G 技術落實偏遠地區的安全監控。

 

 

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