search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 台積電(2330)次交易(12)日除息4元，參考價897.0元

鉅亨網新聞中心 2024-09-11 17:05


台積電(2330-TW)次交易(12)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。

首日參考價為897.0元，相較今日收盤價901.00元，息值合計為4.0元，股息殖利率0.44%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/12 901.00 4.00014 0.44% 0.0
2024/06/13 909.0 3.49979 0.39% 0.0
2024/03/18 753.0 3.49979 0.46% 0.0
2023/12/14 577.0 3.0 0.52% 0.0
2023/09/14 541.0 3.0 0.55% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
台積電901-0.33%

相關權證

台積電法興(購) 槓桿8.11
台積電法興(購) 槓桿5.48

延伸閱讀


Empty