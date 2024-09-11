盤後速報 - 台積電(2330)次交易(12)日除息4元，參考價897.0元
鉅亨網新聞中心 2024-09-11 17:05
台積電(2330-TW)次交易(12)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。
首日參考價為897.0元，相較今日收盤價901.00元，息值合計為4.0元，股息殖利率0.44%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/12
|901.00
|4.00014
|0.44%
|0.0
|2024/06/13
|909.0
|3.49979
|0.39%
|0.0
|2024/03/18
|753.0
|3.49979
|0.46%
|0.0
|2023/12/14
|577.0
|3.0
|0.52%
|0.0
|2023/09/14
|541.0
|3.0
|0.55%
|0.0
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