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鉅亨速報

盤後速報 - 愛山林(2540)次交易(12)日除權息6.5元，參考價127.0元

鉅亨網新聞中心 2024-09-11 17:05


愛山林(2540-TW)次交易(12)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.5元，股票股利5元，合計股利6.5元。

首日參考價為127.0元，相較今日收盤價192.00元，權息值合計為65.0元，股息殖利率0.78%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/12 192.00 1.5 0.78% 5.0
2023/09/13 98.0 1.5 1.53% 3.5
2022/09/19 150.0 3.5 2.33% 6.5
2021/10/26 90.0 1.0 1.11% 1.0

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