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鉅亨速報

盤後速報 - 聚陽(1477)次交易(12)日除權息7.2元，參考價364.71元

鉅亨網新聞中心 2024-09-11 17:05


聚陽(1477-TW)次交易(12)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利7元，股票股利0.2元，合計股利7.2元。

首日參考價為364.71元，相較今日收盤價379.00元，權息值合計為14.29元，股息殖利率1.85%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/12 379.00 7.0 1.85% 0.2
2024/03/28 397.0 16.4 4.13% 0.0
2023/03/30 235.5 14.5 6.16% 0.0
2022/04/14 192.0 9.5 4.95% 0.0
2021/04/16 251.0 8.0 3.19% 0.0

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