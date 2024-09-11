盤後速報 - 聚陽(1477)次交易(12)日除權息7.2元，參考價364.71元
鉅亨網新聞中心 2024-09-11 17:05
聚陽(1477-TW)次交易(12)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利7元，股票股利0.2元，合計股利7.2元。
首日參考價為364.71元，相較今日收盤價379.00元，權息值合計為14.29元，股息殖利率1.85%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/12
|379.00
|7.0
|1.85%
|0.2
|2024/03/28
|397.0
|16.4
|4.13%
|0.0
|2023/03/30
|235.5
|14.5
|6.16%
|0.0
|2022/04/14
|192.0
|9.5
|4.95%
|0.0
|2021/04/16
|251.0
|8.0
|3.19%
|0.0
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