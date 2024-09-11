〈台股盤後〉台積電尾盤遭摜殺 翻黑跌33點收最低212031點
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-11 14:15
台股今 (11) 日量縮震盪，在台積電 (2330-TW) 甩尾下殺下，加權指數尾盤被摜殺 63 點，翻黑收跌 33.08 點或 0.16%，收在今日最低 212031 點，成交量僅 2348 億元，為今年 1/29 以來最低。不過，櫃買指數收紅，小漲 1.02 點或 0.4%，收 257.02 點。
台積電最後一盤由 905 元下跌至 901 元，收跌 3 元或 0.33%；聯發科 (2454-TW)、台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW) 等均跌逾 1%；鴻海 (2317-TW) 收紅，廣達 (2382-TW)、聯電 (2303-TW) 則漲逾 1%。
其餘電子指標中，面板雙虎群創 (3481-TW) 漲 3.3%、友達漲 2.9%，光寶科 (2301-TW) 漲 3%、大立光 (3008-TW)、聯詠 (3034-TW)、力成 (6239-TW)；不過，致茂 (2360-TW)、聯強 (2347-TW) 等跌逾 2%。
重電族群今日表現亮眼，大同 (2371-TW) 漲 4.8%、華城 (1519-TW)、士電 (1503-TW) 等均漲逾 2%。航運股也全面上攻，貨櫃三雄萬海漲 3.6%、長榮、陽明都漲超過 2.5%；航空雙雄長榮航、華航也雙雙走揚。
金融股今日普遍走弱，僅新光金 (2888-TW) 因傳出台新金 (2887-TW) 有意提高換股併購的比列，新光金今日走強，收漲 3.9%，來到 13.5 元，台新金則收跌 1.6%。
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