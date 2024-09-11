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〈台股盤後〉台積電尾盤遭摜殺 翻黑跌33點收最低212031點

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-11 14:15

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〈台股盤後〉台積電甩尾下殺 翻黑跌33點收最低212031點。(鉅亨網資料照)

台股今 (11) 日量縮震盪，在台積電 (2330-TW) 甩尾下殺下，加權指數尾盤被摜殺 63 點，翻黑收跌 33.08 點或 0.16%，收在今日最低 212031 點，成交量僅 2348 億元，為今年 1/29 以來最低。不過，櫃買指數收紅，小漲 1.02 點或 0.4%，收 257.02 點。

台積電最後一盤由 905 元下跌至 901 元，收跌 3 元或 0.33%；聯發科 (2454-TW)、台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW) 等均跌逾 1%；鴻海 (2317-TW) 收紅，廣達 (2382-TW)、聯電 (2303-TW) 則漲逾 1%。


其餘電子指標中，面板雙虎群創 (3481-TW) 漲 3.3%、友達漲 2.9%，光寶科 (2301-TW) 漲 3%、大立光 (3008-TW)、聯詠 (3034-TW)、力成 (6239-TW)；不過，致茂 (2360-TW)、聯強 (2347-TW) 等跌逾 2%。

重電族群今日表現亮眼，大同 (2371-TW) 漲 4.8%、華城 (1519-TW)、士電 (1503-TW) 等均漲逾 2%。航運股也全面上攻，貨櫃三雄萬海漲 3.6%、長榮、陽明都漲超過 2.5%；航空雙雄長榮航、華航也雙雙走揚。

金融股今日普遍走弱，僅新光金 (2888-TW) 因傳出台新金 (2887-TW) 有意提高換股併購的比列，新光金今日走強，收漲 3.9%，來到 13.5 元，台新金則收跌 1.6%。

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台股台積電新光金航運重電

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集中市場加權指數21031-0.16%
櫃買市場加權指數257.020.40%
台積電901-0.33%
台達電364.5-1.22%
日月光投控142-1.73%
鴻海169.50.30%
廣達2421.04%
聯電541.31%
群創14.153.28%
光寶科99.63.00%
聯詠5342.10%
大立光26952.86%
力成136.52.63%
致茂337-2.60%
聯強69-2.27%
大同45.84.81%
華城5522.22%
士電2032.01%
新光金13.53.85%
聯發科1110-1.77%
台新金18.5-1.60%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿12.14
加權指數法興(售) 槓桿4.6
台積電法興(購) 槓桿8.11
台積電法興(購) 槓桿5.48
台達電法興(購) 槓桿6.56
日月光投控法興(購) 槓桿10.27
鴻海法興(購) 槓桿6.91
鴻海法興(購) 槓桿7.81
大立光法興(購) 槓桿11.8
士電法興(購) 槓桿7.17
聯發科法興(購) 槓桿10.04

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