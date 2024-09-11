〈台股盤後〉台積電尾盤遭摜殺 翻黑跌33點收最低212031點

台股今 (11) 日量縮震盪，在台積電 (2330-TW) 甩尾下殺下，加權指數尾盤被摜殺 63 點，翻黑收跌 33.08 點或 0.16%，收在今日最低 212031 點，成交量僅 2348 億元，為今年 1/29 以來最低。不過，櫃買指數收紅，小漲 1.02 點或 0.4%，收 257.02 點。