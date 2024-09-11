〈台股開盤〉量能急凍 電子權值股冷場 平盤附近多空不妄動

台股今 (11) 日呈現震盪走勢，反彈力道弱，開高後最高漲至 21111.05 點，一度翻黑，最低跌至 21031.14 點後再翻紅，今天權值股較無表現，加上資金也未流向其他傳產或中小型族群，預估全日成交值縮至 2200 億元，恐再創今年最低量。