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台股

〈台股開盤〉量能急凍 電子權值股冷場 平盤附近多空不妄動

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-11 09:42

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電子權值股無表現，高檔震盪反彈力道弱。(圖：shutterstock)

台股今 (11) 日呈現震盪走勢，反彈力道弱，開高後最高漲至 21111.05 點，一度翻黑，最低跌至 21031.14 點後再翻紅，今天權值股較無表現，加上資金也未流向其他傳產或中小型族群，預估全日成交值縮至 2200 億元，恐再創今年最低量。

觀察權值股今天表現，台積電 (2330-TW) 於平盤附近遊走，鴻海 (2317-TW) 則小漲 0.89%，聯發科 (2454-TW) 跌逾 1%。不過廣達 (2382-TW) 今日反彈，漲逾 2%，日月光 (3711-TW) 跌逾 1%，台達電 (2308-TW) 也跌 0.68%。 


AI 族群跌深後，雖然反彈力道不強，但今天仍有相對表現較強的族群，除廣達漲逾 2% 外，技嘉 (2376-TW) 也漲逾 2%，其他如光寶科 (2301-TW)、尼得科超眾 (6230-TW)、藍天 (2362-TW)、仁寶 (2324-TW)、緯創 (3231-TW) 及英業達 (2356-TW) 也都有約 1% 的漲幅。 

金融股今天則較弱勢，三商壽 (2867-TW)、中再保 (2851-TW) 跌逾 2%，台新金 (2887-TW)、臺企銀 (2834-TW)、開發金 (2883-TW)、富邦金 (2881-TW)、上海商銀 (5876-TW)、中信金 (2891-TW) 及國票金 (2889-TW) 皆跌逾 1%。 

美股四大指數漲跌互現，美股道瓊指數下跌 92.63 點或 0.23%，收 40736.96 點；那斯達克指數上漲 141.28 點或 0.84%，收 17025.88 點；S&P 500 指數上漲 24.47 點或 0.45%，收 5495.52 點；費城半導體指數上漲 54.89 點或 1.19%，收 4680.67 點。 

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台股開盤權值股AI金融量縮

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台積電903-0.11%
緯創950.74%
廣達243.51.67%
日月光投控141.5-2.08%
台達電364-1.36%
技嘉2442.09%
光寶科98.51.86%
尼得科超眾215.52.86%
藍天54.90.55%
仁寶32.950.92%
英業達41.650.48%
鴻海1700.59%
三商壽7.19-2.71%
中再保25.35-1.93%
台新金18.35-2.39%
臺企銀15.3-0.97%
凱基金15.8-0.94%
富邦金85.7-0.81%
上海商銀38.15-0.91%
中信金32.3-1.22%
聯發科1125-0.44%
國票金15.2-1.94%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿12.58
加權指數法興(售) 槓桿4.65
台積電法興(購) 槓桿8.2
台積電法興(購) 槓桿5.59
日月光投控法興(購) 槓桿10.2
台達電法興(購) 槓桿6.52
鴻海法興(購) 槓桿6.82
鴻海法興(購) 槓桿7.83
聯發科法興(購) 槓桿11.48

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