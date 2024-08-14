中秋禮品價漲10-20%！新光三越多達5成禮盒獨賣搶中高端客

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-14 09:46

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百貨龍頭新光三越宣布，看準中秋龐大送禮商機，今年網羅 50% 獨家、近 80% 初登場共超過 300 款禮盒，選項較往年翻倍，且備貨量較去年同期大增 30%；不過，新光三越也提到，今年月餅廠商平均報價漲了 10-20%，反映人力和原物料成本高漲。

新光三越表示，作為僅次於春節的第二大送禮節日，中秋節禮品需求年年攀升，因此，今年加強擴大禮品陣容，更結合 SDGs 永續發展指標，以「職人傳承」、「秋季食材」和「在地美味」三大主軸，網羅 50% 獨家、近 80% 初登場共超過 300 款禮盒。

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新光三越進一步說明，去年中秋禮品銷售額達 8203 萬元，今年目標一舉達 1.2 億元，年增超過 46%，而在積極經營 VIP 會員的優勢下，預期客單價也將去年的 926 元拉升至 1100 元。

為歡慶台北建城 140 年，新光三越邀請台北五大老字號糕點舖與郭雪湖基金會，三方攜手推出跨界聯名禮盒，同時聯手陳泰榮、簡捷明、林泉等共八大米其林星級主廚 / 餐廳，推出最強星級月餅饗宴。

此外，金澤萬久、菓子工房あん庵、五條堂、菓子工房 yamao 等日本 7 大秋季超人氣伴手禮也首度登台，還有引爆排隊熱潮的資生堂 Parlour、法國精品甜點 PIERRE HERMÉ、摩洛哥百年品牌夿萐咖啡 Bacha Coffee 等人氣品牌也推出中秋限定禮品。