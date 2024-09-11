【關鍵時事】iPhone16千呼萬喚始出來，一文瞭解重大升級

鉅亨研報 2024-09-11 12:24

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一、iPhone16 千呼萬喚始出來，蘋概股價卻掉漆

台灣時間 2024/9/10 凌晨蘋果終於發表了新手機 iPhone 16 系列、全新設計的 Watch Series 10 和 Airpods 4。這次新品發表備受市場關注，主要是市場殷切盼望蘋果導入 AI 人工智慧，進一步拉動 iPhone 的換機潮。

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二、本次蘋果 iPhone16 重大升級: 相機、A18、Apple Intelligence

iPhone 16 系列發表，規格升級、售價不漲，蘋果與蘋概股股價卻都未向上反應，主要還是在實際發生的與市場期待的落差。觀察這次蘋果 iPhone 16 新機重要的的改款包括了 Pro 系列螢幕尺寸變大、全面採用 A18 系列處理器、相機升級搭配相機控制鍵、支援 Apple Intelligence、電池續航力增等，簡述如下:

1. 價格與顏色：

iPhone 16 和 iPhone 16 Plus 將提供湛海藍色、湖水綠色、粉紅色、白色與黑色，色彩豐富。容量選擇則有 128GB、256GB 和 512 GB。iPhone 16 售價自 2.99 萬 0 起，iPhone 16 Plus 售價自 3 萬 2900 起 。

iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 則將提供黑色鈦金屬、自然色鈦金屬、白色鈦金屬，以及沙漠色鈦金屬共 4 種顏色，色系強調質感。儲存容量分為 256GB、256GN、512GB 和 1TB。iPhone 16 Pro 售價自 3.69 萬起，而旗艦的 iPhone 16 Pro Max 售價自 4.49 萬起。

2.iPhone 16Pro、iPhone 16 Pro Max 螢幕尺寸變大

Apple 共推出 iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max 等 4 個版本；iPhone 16 Pro 的尺寸增加至 6.3 吋 (iPhone 15 Pro 為 6.1 吋)，iPhone 16 Pro Max 的尺寸增加至 6.9 吋 ( iPhone 15 Pro Max 為 6.7 吋)。其中，iPhone 16 Pro 和 16 Pro Max 的機身重量各為 199g 和 227g。

3. 電池續航力提升

根據蘋果官網列出的影片播放時間，最長可達到 27 和 33 小時，續航力號稱蘋果有史以來最強。

4. 全面採用 A18 系列處理器

iPhone 16 與 iPhone 16 Plus 搭載 A18 晶片，iPhone 16 Pro 與 iPhone 16 Pro Max 搭載 A18 Pro 晶片。A18 與 A18 Pro 晶片皆使用 TSMC 台積電第二代 3nm 製程，都內建 6 核心 CPU 與 16 核心神經網路引擎，差別在於 A18 配備 5 核心 GPU，A18 Pro 則配備 6 核心 GPU。

5. 相機升級搭配相機控制鍵

iPhone 16 相機系統，4800 萬像素 Fusion 相機可拍攝超高解析度影像，還能用光學品質望遠功能來拉近取景畫面；超廣角相機拍超大特寫的微距。

其中 Phone 16 Pro 與 Phone 16 Pro Max 型號配備 4800 萬像素超廣角鏡頭，與 1200 萬像素的望遠鏡頭。有了空間拍攝功能，搭配 4 顆錄音室級別的麥克風能實現空間音訊錄製和錄影中即時混音的效果，能拍攝 3D 照片和影片，於 Apple Vision Pro 上欣賞。

iPhone 16 系列的相機控制鍵可輕鬆快速地取用相機工具。iPhone 用戶可在按鈕上滑動，就可以調整曝光或景深等相機功能，並切換各個鏡頭或使用數位變焦來取景。「相機控制」也可搭配 Apple intelligence 使用，能立即查看路過的餐廳的營業時間和評價，以及快速辨認狗的品種等。也能用來開啟提供特定領域知識的第三方工具 (google、ChatGPT 等) 。

6. 支援 Apple Intelligence

Apple Intelligence 能提升寫作品質，方便改寫、校對和摘要文字。製作專用的趣味原創圖像，將草圖轉成相關圖片。會統整通知，優先顯示「郵件」中具時效性的訊息。使用者可在「備忘錄」和「電話」App 中對音訊內容進行錄製、逐字稿謄錄，以及摘要。生成摘要，回顧重點內容。

三、重要蘋概股操作面的看法

iPhone 16 台灣 Apple 官網將在 9/13 晚上 8 時開始預訂，9/20 開始發售，以下我們將簡單對本次軟硬體改款做出結論… 觀看完整內容請至豐雲學堂