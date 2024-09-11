晶心科林志明：AI開案熱絡 2030年採RISC-V架構的AI SOC市占率逾五成

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2024-09-11 17:12

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晶心科 (6533-TW) 今 (11) 日出席 2024 RISC-V Taipei Day，董事長兼任 RISC-V 國際聯盟董事與臺灣 RISC-V 聯盟副會長林志明表示，AI 晶片開案正蓬勃發展，不論是 Meta 或是輝達 (NVDA-US) 都已導入，並引用研調數據指出，2030 年時採用 RISC-V 架構的 AI 單晶片 (SoC) 全球市占率將高達 50%，成長相當驚人。

林志明說，RISC-V 在 AI 領域有三大優勢，包括大數據、統計與運算，同時又最具彈性與技術可供工程人員設計，就連對手安謀 (Arm) 現在也學習 RISC-V、開放部分處理器架構增加指令，預期採用 RISC-V 的業者會越來越多。

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從 IP 業者的角度來看，林志明指出，部分公司 AI 營收的占比已經超過 50%，有些達 40%，而晶心科自家去年 AI 營收比重約 38%，今年會再進一步提升，突破 40%，象徵 AI SOC 使用 RISC-V 的接受度已經很高。

林志明也以臺灣 RISC-V 聯盟副會長身分呼籲，台灣擁有良好的生態系，因此透過聯盟推動產業出海口，向 OEM/ODM 端介紹 RISC-V 是個優良架構，並進一步與台灣產業及社會大眾產生連結。