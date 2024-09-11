〈AI 國家隊〉郭智輝：4年內拚全球前3 提高企業投資抵減上限 培育20萬AI大軍

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-11 13:58

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經濟部長郭智輝今 (11) 日出席表示，要把台灣 AI 產業推到世界前 3 名，一是落實產創條例 10-1，讓企業投資抵減支出上限從 10 億元提升到 18 億元，提高誘因；二是培養 10 萬名僑外生、及國內人 10 萬名人才，共培養 20 萬 Edge AI 人力，目標在 2028 年滿足 AI 工程師需求。

郭智輝今出席「2024 全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）獲獎記者會」前受訪，要在 4 年內把 AI 應用推上世界前三名，需要很多努力，經濟部有幾個方式，第一是落實產創條例 10-1，把過去企業投資抵減的上限額度，從目前的 10 億元以下，放寬至 18 億元，讓企業把環境數位化、低碳化。

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第二是推動智慧化，即是培育人才。目前經濟部正在研議「二加四人才培育計畫」，會從海外收僑外生，每年 2.5 萬位，預計四年內培養 10 萬僑外生投入 AI 領域，國內也培養 10 萬，希望 2028 年能把 AI 工程師滿足到 20 萬位，有人、有環境就可以到達世界前三名。