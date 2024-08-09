落腳亞灣串起半導體供應鏈 經濟部「南部晶片設計產業推動基地」今揭牌
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-09 18:34
持續引領臺灣半導體晶片產業，經濟部產發署攜手國立中山大學南區促進產業發展研究中心，於亞洲新灣區高雄軟體園區設立「經濟部產業發展署南部晶片設計產業推動基地」，今 (9) 日由產發署電子資訊產業組組長陳國軒、高雄市政府經發局局長廖泰翔、中山大學校長李志鵬、義隆電子 (2458-TW) 董事長葉儀晧、原相科技副總經理黃壬申等產官學界代表與貴賓共同揭牌啟用。
南部晶片設計產業推動基地將以形塑晶片設計產業發展生態圈為核心，針對晶片設計企業進行招募，與多家晶片設計相關資源夥伴建立合作關係，將就企業於技術開發、工具應用、人才募集、資金投注、商務推動、驗證拓展等多元面向給予輔導協助，期可有效導引晶片設計企業落地高雄，促成高階人才落地，帶動高價產業群聚發展。
半導體為我國重點發展之「五大信賴產業」，經濟部產發署肩負推動臺灣產業推動的責任，期掌握 5G 及 AIoT 等國際應用市場崛起之商機，並借重高雄具有發展完整半導體產業之機會與優勢，未來將以此基地持續整合國內產官學研能量，協助南部業者加速產品與方案落地，以持續擴大培育晶片產業之發展，完善我國半導體產業生態系。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 經濟部產發署再組臺灣館 中華電、緯穎等16家超級戰隊搶進5G
- 經濟部主秘楊志清接產發署長 推3大措施拚「雙軸轉型」
- 產發署助力產業智慧化升級 昇達科低軌衛星訂單年增805%
- 產發署助力產業智慧化升級 昇達科低軌衛星訂單年增805%
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇