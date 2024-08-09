落腳亞灣串起半導體供應鏈 經濟部「南部晶片設計產業推動基地」今揭牌

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半導體為我國重點發展之「五大信賴產業」，經濟部產發署肩負推動臺灣產業推動的責任，期掌握 5G 及 AIoT 等國際應用市場崛起之商機，並借重高雄具有發展完整半導體產業之機會與優勢，未來將以此基地持續整合國內產官學研能量，協助南部業者加速產品與方案落地，以持續擴大培育晶片產業之發展，完善我國半導體產業生態系。