家碩南科新廠動土 第一期2026年底完工

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-11 11:50

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家登 (3680-TW) 旗下家碩 (6953-TW) 今 (11) 日舉行南科新廠動土典禮，新廠佔地 1.8 公頃，計畫分期興建，第一期規劃興建總建坪約 5000 坪，預計 2026 年底完工，2027 年投入營運。新廠以綠建築規範為設計基礎，並採用多項節能減排設施，平衡兼顧企業發展與環境永續的責任。

家碩看好，新廠將為公司發展挹注新活力，不僅提升產能，也為技術創新和產品研發提供更多資源，以滿足不斷增長的市場需求，是公司推動技術升級和生產能力擴展的重要一步，也是對未來市場前景的積極應對。

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家碩為台灣半導體設備製造商自有技術品牌，提供 EUV 光罩及高階光罩傳載自動化之技術解決方案，產品包含光罩潔淨、交換及檢測，以及微環境儲存及智慧倉儲管理等。

此次新廠建設，展現公司不斷追求卓越、創新發展的決心及長期深耕市場的策略布局。未來，家碩科技將一如既往秉持「用心服務、創新專注」的經營理念，持續創造企業更高價值。