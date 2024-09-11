阿里巴巴創立25周年 創辦人馬雲發帖鼓勵阿里人

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-09-11 09:00

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本周二（10 日）是中國阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US) 成立 25 周年的日子，創辦人馬雲在阿里巴巴內網發帖鼓勵阿里人：「阿里之所以是阿里，那是因為我們有理想主義精神，我們相信未來，我們相信市場，我們更加相信只有為社會創造真正價值的善良公司，才能堅持走完 102 年路程」。

阿里巴巴創立 5 周年慶的時候，馬雲曾提出一個新目標：「阿里巴巴要做 102 年的公司，誕生於 20 世紀最後一年的阿里巴巴，如果做滿 102 年，那麼它將橫跨三個世紀，阿里巴巴必將是中國最偉大的公司之一。」

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據《潮新聞》報導，馬雲在周二表示：「感恩時代，感恩所有為阿里的夢想作出各種貢獻的阿里人，感恩我們客戶對我們的信任和包容，感恩投資者對我們的理解和支持，還有社會各界對我們的寬容，我們把自己從相信未來的公司變成了創造未來的公司。」

談到 25 年，馬雲提到最多的一個詞是「驕傲」。 他說：「25 年我最驕傲的不是我們創辦了多少家公司，而是這些公司給社會帶來了多少的變化和價值。驕傲的不是我們賺了多少錢，市值多高，而是賺了錢以後的阿里人還有理想，還是有情有義。」

他還說：「我驕傲的是，沒有支付，我們創建支付；沒有物流，我們參與物流；沒有互聯網支撐技術，我們投入雲；信用不值錢，我們讓信用變得無價。我們相信技術可以也必須幫助每一個普通人，讓每一個普通的老百姓因為技術也獲得尊嚴。」

面向未來，他也直接地提到了目前網路人工智慧（AI）技術風起雲湧，各個行業領域競爭激烈，阿里很多業務面臨挑戰。