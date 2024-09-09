避免罷工！波音達成初步勞資協議 4年內加薪25%

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-09 11:04

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波音 (BA-US) 與其最大工會 IAM 表示，雙方已達初步協議，包括四年內加薪 25%，以避免最早在 9 月 13 日發生嚴重罷工。

這項協議還承諾在西雅圖地區建造波音的下一架飛機，波音在聲明中指出，如果工人們接受協議，將會獲得經濟上的好處，包括立即加薪 11%，並在月底支付 3,000 美元的獎金。

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這項突破是在馬拉松式談判之後出現的，目前合約 9 月 12 日午夜到期，罷工投票迫在眉睫。

該協議預計將成為新任波音執行長 Kelly Ortberg 的重大勝利，他承諾修復長期有爭議的勞資關係。但現在判斷工人們會配合還是抵制為時過早，因為工人之間的反管理層情緒仍然高漲。

據悉，IAM 一直在推動加薪超過 40%。 IAM 工會分會主席 Jon Holden 表示：「儘管無法在每一項條款上都取得成功，但我們可以誠實地說，這個提議是有史以來談判過的最好合約。」