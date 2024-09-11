多空因素交織！颶風威脅激勵油價自2021年低點彈漲 惟需求疲軟前景仍遭看淡

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-09-11 17:23

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國際油價今 (11) 日收復昨日部分失土，因熱帶風暴 Francine 已經升級為 1 級颶風，市場擔心供應中斷，推升油價上漲，布蘭特(BRENT) 與西德州 (CL) 期油價格分別上漲 1.7% 至每桶 70.34 美元，以及攀升 1.8% 至每桶 66.92 美元。

《華爾街日報》報導，根據美國安全與環境執法局 (BSEE) 估計，颶風 Francine 將迫使墨西哥灣約 23.5% 石油生產和 26.5% 的天然氣生產關閉。美國石油協會 (API) 的報告也顯示，美國原油庫存上週減少約 280 萬桶，也給油價帶來支撐力道。

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國際油價昨日大幅下跌，一夜跌回將近三年前價位，紐約商品交易所 10 月交貨的期油價格下跌 2.96 美元，收於每桶 65.75 美元，跌幅為 4.31%，11 月交貨的倫敦布倫特期油價格下跌 2.65 美元，收於每桶 69.19 美元，創 2021 年 12 月以來新低。

國際油價大跌也拖累美國能源類股週二 (10 日) 全線走低，標普 500 能源指數一度跌逾 2.3%，創今年 2 月以來新低。埃克森美孚股價收低 3.65%，康菲石油跌 1.52%，雪佛龍跌 1.48%，西方石油跌 1.1%。

此外，石油輸出國組織 (OPEC) 昨日公佈最新月度報告，並下調今明兩年全球石油需求成長預期，從每日 178 萬桶降至 174 萬桶，兩個月來二度下調。 美國經濟和就業數據近期持續疲軟，引發投資者對原油市場短期內將出現供應過剩的擔憂情緒。

但報告中仍表示，全球石油需求增速仍處於健康水準，遠高於新冠疫情前每日 140 萬桶的歷史平均水準。

不過，市場情緒仍然看跌，因最大原油進口國中國的消費疲軟加劇了對全球需求前景的擔憂，加上近期美國經濟和就業數據持續疲軟，引發市場對原油市場短期內將出現供應過剩的擔憂情緒。

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 說：「石油市場持續疲軟將使 OPEC + 感到震驚，該組織必須宣布解決 2025 年預期盈餘問題的政策來安撫市場。」

在技​​術分析方面，布蘭特原油週二暴跌使得 14 天相對強弱指數 (RSI) 一度低於 30，一些交易商認為這一水位可能預示著近期反彈。

另外，交易商也在密切關注颶風 Francine 動向，該颶風預計在美國當地時間週三 (11 日) 稍晚在路易斯安那州登陸。聯邦官員表示，雪佛龍和殼牌等公司已暫停生產，停產的石油數量佔墨西哥灣原油產量近四分之一。此外，預測路徑上可能還有八家煉油廠面臨停產。