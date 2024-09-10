一場會議減碳4公噸 合庫金主辦供應商大會 攜手迎向「碳定價」時代

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-10 18:52

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合庫金控（5880-TW）於今 (10) 日主辦「第四屆公股金融事業聯合供應商大會」，以「排碳有價 減排淨零」為主題，聚焦我國即將施行的碳費徵收政策，探討碳訂價對企業之影響，以及供應商之因應策略。財政部政務次長阮清華、環境部長彭啓明、金管會銀行局副局長林志吉、9 家公股行庫首長，以及逾 200 家供應商與授信戶共同參與。

為集結金融機構影響力，協同供應商及授信戶一同達成 2050 淨零轉型，由財政部指導，公股金融事業聯合供應商大會是由各家公股銀輪流主辦，今年第四屆輪到合庫金控，本次特別以「排碳有價 減排淨零」為主題，除由指導單位財政部、金管會代表致詞，並邀請環境部長彭啓明前來專題演講，因昨日碳費審議會才定調定調一般費率將在每噸 300-500 元起徵，今日彭啟明亦適時向金融業「行銷」碳費。

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阮清華表示，2050 淨零排放是我國推動永續發展重要的宣示與行動，財政部為共同推動淨零碳排之產業轉型，致力集結公股金融事業發揮投融資的影響力，建構永續金融生態圈，並期勉本屆供應商大會提升金融業、供應商及客戶對淨零轉型的重視。

合庫金控暨銀行董事長林衍茂致詞表示，為呼應本次大會主題，落實減排淨零目標，辦理大會的各項規畫，包括報到、會場佈置、茶憩等作業皆採用環保材質或可循環再利用之物品（如循環杯）進行籌備與佈置，預估可達到減碳效益總計達 4,071 kgCO2e，相當於 3.84 座大安森林公園日吸碳量。合庫將持續整合金融資源，支持淨零轉型，以積極且具前瞻性的行動落實永續經營，同時發揮正向影響，引領供應商與授信客戶邁向創造永續新價值。

彭啟明以「臺灣正式邁入碳定價的新時代」為題演講，闡述我國氣候治理及綠色成長戰略，並說明碳訂價是實現 2050 淨零的重要路徑。他強調企業應密切掌握低碳轉型的國際脈動以及國內政策，尤其是碳定價與市場機制的導入，將成為臺灣推動綠色成長新動能，也是產業提升國際永續競爭力的關鍵。政府將積極成為氣候淨零的整合者與推動者，並期待綠色金融持續創新，帶動保險創投等綠色投資，以及培育更多的綠領人才與就業機會。