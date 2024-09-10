一場會議減碳4公噸 合庫金主辦供應商大會 攜手迎向「碳定價」時代
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-10 18:52
合庫金控（5880-TW）於今 (10) 日主辦「第四屆公股金融事業聯合供應商大會」，以「排碳有價 減排淨零」為主題，聚焦我國即將施行的碳費徵收政策，探討碳訂價對企業之影響，以及供應商之因應策略。財政部政務次長阮清華、環境部長彭啓明、金管會銀行局副局長林志吉、9 家公股行庫首長，以及逾 200 家供應商與授信戶共同參與。
為集結金融機構影響力，協同供應商及授信戶一同達成 2050 淨零轉型，由財政部指導，公股金融事業聯合供應商大會是由各家公股銀輪流主辦，今年第四屆輪到合庫金控，本次特別以「排碳有價 減排淨零」為主題，除由指導單位財政部、金管會代表致詞，並邀請環境部長彭啓明前來專題演講，因昨日碳費審議會才定調定調一般費率將在每噸 300-500 元起徵，今日彭啟明亦適時向金融業「行銷」碳費。
阮清華表示，2050 淨零排放是我國推動永續發展重要的宣示與行動，財政部為共同推動淨零碳排之產業轉型，致力集結公股金融事業發揮投融資的影響力，建構永續金融生態圈，並期勉本屆供應商大會提升金融業、供應商及客戶對淨零轉型的重視。
合庫金控暨銀行董事長林衍茂致詞表示，為呼應本次大會主題，落實減排淨零目標，辦理大會的各項規畫，包括報到、會場佈置、茶憩等作業皆採用環保材質或可循環再利用之物品（如循環杯）進行籌備與佈置，預估可達到減碳效益總計達 4,071 kgCO2e，相當於 3.84 座大安森林公園日吸碳量。合庫將持續整合金融資源，支持淨零轉型，以積極且具前瞻性的行動落實永續經營，同時發揮正向影響，引領供應商與授信客戶邁向創造永續新價值。
彭啟明以「臺灣正式邁入碳定價的新時代」為題演講，闡述我國氣候治理及綠色成長戰略，並說明碳訂價是實現 2050 淨零的重要路徑。他強調企業應密切掌握低碳轉型的國際脈動以及國內政策，尤其是碳定價與市場機制的導入，將成為臺灣推動綠色成長新動能，也是產業提升國際永續競爭力的關鍵。政府將積極成為氣候淨零的整合者與推動者，並期待綠色金融持續創新，帶動保險創投等綠色投資，以及培育更多的綠領人才與就業機會。
本次供應商大會也邀請到冠德建設副總經理曾治國、中台資源總經理張啟達，以及資誠會計師事務所副總經理程芝萱分享企業淨零轉型之實務經驗。
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