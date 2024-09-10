14家金控前8月合賺4641億元創同期新高 這2家8月無懼逆風

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-10 21:10

‌



14 家上市金控公司 8 月獲利全數出爐，單月稅後純益合計 323.91 億元，僅為前一月獲利的三分之一，呈現大幅衰退，唯獨玉山金 (2884-TW) 及台新金 (2887-TW)2 家逆勢成長，14 家前 8 月合計獲利 4641.84 億元，創下歷史同期新高紀錄，年增 49%。

‌



金控雙雄 8 月獲利明顯下滑，富邦金單月稅後純益 55.3 億元，累計前 8 月稅後純益 1133 億元，EPS 為 8.43 元，穩居金控獲利三冠王寶座；國泰金仍為第二名，單月稅後純益 52.6 億元，累計前 8 月稅後純益 983.5 億元，EPS 為 6.44 元。

市場對於 9 月聯準會降息之寬鬆預期，促使美元兌台幣 8 月貶值多達 2.73%，多家壽險出現匯兌損失，加上台、美股市波動劇烈，操作難度增加，使得壽險型金控公司單月獲利承壓，除富邦、國泰外，中信金、開發金等表現均遜於前一月。

此外，新光金 8 月獨憔悴，是 14 家金控中唯一虧損的公司，子公司新光人壽稅後虧損 52 億元，使得新光金 8 月稅後也轉虧 44.8 億元，但前 8 月累計稅後純益仍有 188 億元，較去年同期轉虧為盈，EPS 為 1.2 元。

值得注意的是，14 家金控中唯獨 2 家單月獲利逆勢較前一月成長，玉山金 8 月稅後純益 30.2 億元，累計前 8 月稅後純益 184.6 億元，續創歷年同期新高，EPS 為 1.15 元；台新金單月稅後純益 27.7 億元，累計前 8 月稅後純益 153.4 億元，EPS 為 1.08 元。