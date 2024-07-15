減碳成效公股之冠！合庫金112年減碳3579公噸年減13.73%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-15 19:03

依證券交易所 112 年上市金融保險業 ESG 統計，在溫室氣體排放減量 (範疇一加範疇二) 部分，合庫金控 (5880-TW) 於上市公股金融機構減量排名第一、上市金融保險業減量總排名第四，112 年範疇一加範疇二排放量 22,480.81 公噸 CO2e 較前一年 26,060.08 公噸 CO2e 減少 3,579.27 公噸 CO2e，減量幅度達 13.73%。

為實踐 2050 淨零碳排目標，落實企業永續發展，合庫積極配合能源轉型政策，將提升使用再生能源比重列為中長期目標，自 112 年起累積轉供再生能源轉供達 224.4 萬度，113 年預估轉供 836 萬度；除採購再生能源外，目前建置自發自用太陽能光電系統已累積 15 處據點，目前建置中 3 處，預估年發電量約達 71.78 萬度，加計轉供再生能源及建置太陽能光電系統，預估可減碳達 5,593 公噸 CO2e。

合庫持續推動節能減碳工作，落實綠色營運轉型，舉辦營業單位節電競賽激勵措施，鼓勵營業單位從工作日常落實節能減碳，110 年至 112 年累積減少用電量達 405.66 萬度，節電率為 14.18%，預估節省之碳排放量為 2,003 公噸 CO2e；除營業單位外，總行大樓累積節電亦達 145.02 萬度，節電率為 19.84%，並於 113 年 6 月受邀至臺灣電力公司台北市區營業處分享建立能源管理系統、控制空調施行時間、調整空調冰水主機溫度、設定電梯節能等多項節能改善作為，研討交流精進策略。

為貫徹綠色採購理念，合庫銀行優先採用具環保標章、節能標章等產品，辦公修繕工程以 100% 使用綠建材為原則，已連續 4 年榮獲臺北市政府環境保護局頒發綠色採購績優單位；同時，納入永續發展的建築設計理念，今 (113) 年 1 月大社分行及 5 月建成分行分別取得鑽石級綠建築標章，累積至今年 6 月，共 14 處據點取得綠建築標章認證，合計取得 3 鑽 1 銀 2 銅 8 合格等級之綠建築標章認證。