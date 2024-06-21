〈合庫金股東會〉資產規模4.8兆元金控第6大 正籌設東京及新加坡分行

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-21 15:46

合庫金控 (5880-TW) 今 ( 21) 日舉行 113 年度股東常會，董事長董瑞斌表示，截至 112 年底合庫金控總資產逾新台幣 4.8 兆元，再創歷史新高，為國內資產規模第 6 大的金控公司。每股將配發股利 1.0 元，海外擴點計畫主要聚焦在亞洲重要金融中心，正籌設東京及新加坡分行。

合庫金控 112 年合併稅後淨利為新台幣 178.78 億元，每股盈餘 1.17 元，稅後淨值報酬率 (ROE) 及資產報酬率 (ROA) 分別為 7.66% 及 0.39％，各子公司皆維持一定的獲利表現。

合庫金控獲利引擎－合庫銀行 112 年的合併稅後淨利為 163.03 億元，較 111 年衰退，主要來自準備金提列所致，但 112 年提存前盈餘仍達到近 2 成的成長，維持穩定的獲利動能，另其他 6 家子公司合計貢獻近 16 億元之稅後盈餘。

海外布局方面，合庫銀擁有 26 處海外據點，橫跨美洲、歐洲、澳洲及亞洲，提供國際企業及在地客群的全球金融服務。未來海外擴點聚焦在亞洲重要金融中心，正推動東京及新加坡分行的籌設，並期望透過更綿密的全球據點，提升營運規模及收益性，致力擴增集團海外盈餘貢獻。

合庫金控 113 年度股東常會除報告與承認事項外，亦提出 112 年度盈餘轉增資發行新股討論案，每股將配發股利 1.0 元，包括現金股利 0.65 元，及盈餘轉增資配股 0.35 元；另外修正本公司「章程」及「股東會議事規則」討論案，及解除董事競業禁止之限制討論案等，均順利獲得股東的支持。

合庫金控積極推動永續發展，深獲國內外專業機構的肯定，包含 112 年首度入選道瓊永續指數 (DJSI)、彭博性別平等指數 (GEI)，連續七年獲選入列台灣永續指數，並獲頒英國標準協會 (BSI) 永續韌性領航獎；更率先成為台灣首家通過 SBTi 中期減碳目標審核之公股金控，TCFD 報告書亦榮獲英國標準協會 (BSI)「Level-5+：Excellence」最高等級認證。