〈合庫金法說〉淨手收挹注獲利成長1成 業務動能增溫 續耕ESG創造企業價值

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-30 15:46

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合庫金控 (5880-TW）今 (30) 日舉行 113 年第 2 季線上法人說明會，由金控總經理蘇佐政主持。合庫金控公布 113 年上半年營運績效，合併稅後淨利年增 5.63%，總資產成長 6.13%。集團獲利主體仍來自核心子公司合庫銀行，手續費淨收益較 112 年同期成長逾一成。

蘇佐政表示，近期美國經濟表現趨緩，惟歐元區經濟逐步改善，另亞洲新興市場經濟體包含中國及印度的經濟表現，仍為支撐全球經濟成長之主要動能，國際貨幣基金組織 (IMF) 預期全球經濟將呈現溫和成長，於 7 月發布最新世界經濟展望報告，維持對今 (113) 年全球經濟成長率 3.2% 之預測，並上調明年經濟成長率至 3.3%。另台經院亦於 7 月 25 日上修 113 年台灣經濟成長率至 3.85%，主因人工智慧 (AI) 科技應用需求及商機熱絡，相關產品出口需求續旺，民間投資優於預期，加上今年以來股市帶動財富效果，使民間消費動能穩健。

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合庫金控公布 113 年上半年營運績效，合併稅後淨利為新台幣 103.91 億元，較 112 年同期增加 5.63%，總資產為 4 兆 9,132 億元，較 112 年同期成長 6.13%。每股盈餘 0.66 元，稅後年化淨值報酬率及資產報酬率分別為 8.38% 及 0.43%。

集團獲利主體仍來自核心子公司合庫銀行，因業務動能增溫，手續費淨收益之挹注帶動獲利成長，稅後淨利為 101.14 億元，較 112 年同期成長逾一成，全行總放款餘額及總存款餘額分別較 112 年同期成長 7.70% 及 6.80%，存放比 73.96%，逾放比率 0.18% 及備抵呆帳覆蓋率 594.90%，資產品質穩健，第一類資本比率及資本適足率達 12.51% 及 14.54%，符合金管會訂定 D-SIBs 113 年底內部管理資本要求之標準。

業務推展方面，核心子公司合庫銀行授信業務動能持續，獲金管會評選為 112 年度辦理「六大戰略產業放款績優銀行 - 優等銀行」，截至 6 月底放款餘額逾 7,120 億元，同時積極響應政府新南向政策，於新南向國家送保融資金額成長逾一成，獲財團法人海外信用保證基金頒發「新南向國家送保融資金額成長」優等獎。

此外，合庫金控相當重視金融科技發展，子公司合庫銀行推出 FIDO 應用場景，包含數位存款開戶驗證、行動網銀快速登入及合庫證券線上開戶綁定交割帳戶驗證等，客戶透過註冊合庫金融 FIDO，即可進行相關金融服務，不用再記住多組複雜的密碼，致力提供客戶安全及便利之金融服務。

鑒於「ESG」正重新定義企業的價值，合庫金控致力落實 ESG 至日常營運，獲天下雜誌 -「企業減碳溫度計」平台減碳企圖心最高之「成效卓越」榮譽，另子公司合庫銀行及合庫人壽更分別榮獲「2024TWSIA 台灣永續投資獎」個案影響力類別 -「股東行動金獎」及「永續主題投資銀級獎」之肯定。此外，合庫金控因應氣候變遷之風險，持續精進風險管理相關作為，氣候相關財務揭露 (TCFD) 再獲第三方查證單位英國標準協會 (BSI)「Level-5+：Excellence」最高等級認證。