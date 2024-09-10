正隆65周年「紙」與台灣共好 認養1萬公斤有機契作米 中秋送暖近千名資收個體戶

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-10 18:18

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正隆使用 100% 在地回收原料研發低基重的環保抑草紙，扭轉農耕地塑膠汙染及解決人力。(圖：正隆提供)

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此外，正隆主動認養 1 萬公斤採用正隆環保抑草紙耕作的有機契作米，於中秋前夕與第一線個體資收戶分享，推廣「吃得安心」全民運動，實踐企業與社會的永續正向循環。

認養 1 萬公斤「正隆友善良田有機米」 實踐農民、企業、社會三贏局面

結合推廣永續農業及實踐社會關懷兩大初衷，繼 2023 年成功開發 100% 使用在地回收原料的環保抑草紙，今年進一步由正隆旗下財團法人鄭火田慈善基金會統籌，與雲林縣斗南鎮農會、嘉義縣太保市農會合作，認養採用正隆環保抑草紙進行耕作的契作米 (正隆友善良田有機米)，合計達 1 萬公斤。

支持台灣有機農耕，正隆與雲林縣斗南鎮農會、嘉義縣太保市農會合作，認養 1 萬公斤。(圖：正隆提供)

適逢中秋節前夕，正隆特別攜手桃園市環保局、台中市環保局，將「正隆友善良田有機米」捐贈給第一線的個體資源回收戶，實踐社會回饋精神，同時傳遞公司重視自然為本的永續經營理念，創造農民、企業、社會三贏的永續循環。

用一張紙實踐現代農耕轉型 正隆環保抑草紙獲官方有機農業商品化資材驗證

過去，鋪設塑膠地膜曾一度是取代除草劑，實踐有機農耕的重要方法，而根據 2021 年聯合國農糧組織研究，農耕地微塑膠汙染已超過海洋汙染程度。

當國內外積極投入可自然分解的抑草紙研究，正隆發現多數的台灣小農仍遭遇轉型困境，指出當前台灣自產的抑草紙基重較高，自然分解效率不佳，外國抑草紙則因進口價格昂貴形塑成本壓力，皆不利於我國主要糧食作物－水稻的栽種需求。因此，正隆投入開發特殊機能紙材，100% 使用在地回收原料研發低基重的環保抑草紙。

經過實測，能有效減少水稻田 23 倍的雜草量，避免雜草與幼苗競爭養分。低基重的輕薄特性，也能提高耕地透水、透氣循環能力，且在稻作幼穗分化階段、追穗肥前即可被完全分解，貼近稻農後續曬田及追穗肥的耕作時程規劃，大幅提升農作物單位面積產量，並獲得臺灣農業部農糧署有機農業商品化資材驗證 (有機資審字第 112016 號)。