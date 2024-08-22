光聖毛利率攀升至 51.69%新高 將佈局5G、車用、衛星等高毛利領域

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-22 19:28

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光通訊廠光聖 (6442-TW) 得益於數據中心業務的強勁成長，上半年累計每股純益 5.07 元，賺贏去年全年，光聖科技財務長莊國安表示，未來將轉向發展毛利較高的消費性電子連接器，包括 5G 應用、車用和衛星通訊等領域。

莊國安表示，公司上半年毛利率攀升至 51.69%，創下上市以來新高，歸功於被動元件產品在美系大廠數據中心的應用增加，公司也正逐步降低傳統有線電視連接器的比重，轉而發展毛利較高的消費性電子連接器，包括 5G 應用、車用和衛星通訊等領域，新領域的毛利率可達 20% 以上，遠高於傳統有線電視連接器的個位數毛利率。

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光纖通訊產品部分，莊國安表示，雖然歐美主要客戶目前仍處於去庫存階段，預計第四季或明年初將會有新的訂單出現，主要聚焦於 2.5G、10G 甚至 25G 的高速光纖產品。

展望未來，莊國安預期，AI 市場需求將持續數年，公司將著重開發高規格產品並拓展客戶群，光聖將繼續在數據中心領域發力，開發更高速的產品，如 400G、800G 甚至 1.6T 和 3.2T 的解決方案，以滿足 AI 應用對高速數據傳輸的需求，公司也計劃在菲律賓設立自有工廠，以強化生產能力。

另外，莊國安提到，光聖將持續進行垂直整合，快速回應客戶需求，並不斷更新品質認證。目前公司已累計申請 165 項專利，以便與與客戶和合作夥伴共享技術利益，推動相關產業發展。

光聖第二季營收 14.4 億元，季增 74.5%，年增 106.4%；營業利益 3 億 1,714 萬元，季增 161.2%，年增 375.8%；稅後純益 2.4 億元，季增 108.1%，年增 248.8%，每股純益 3.27 元。累計上半年營收 22.7 億元，年增 70.4%；營業利益 4 億 3,856 萬元，年增 381.8%；稅後純益 3.66 億元，年增 391.9%，每股純益 5.07 元。