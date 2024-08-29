大同新能源事業再下一城 與Air Products三福氣體簽約

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-29 10:20

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大同 (2371-TW) 旗下新能源事業大同智能綠電轉供服務再下一城，與工業氣體公司 Air Products 三福氣體簽訂合約。大同表示，此次與大廠合作，為新能源事業再添成長動能。

根據經濟部統計，2023 年綠電轉直供度數達 17 億度，年增逾 5 成，預估 2025 年後每年至少新增 80 億度綠電。

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大同智能在台灣目前持有 1484 個太陽能電廠，建置規模達 306MWp，儲能案場總建置量逾 122MWh，平均年發電量近 4 億度，從電廠設計建置、發電到案場管理、維運乃至售電，提供一站式整合服務。

大同在 2022 年取得售電業執照後，陸續提供金融、製造、生技及電子等產業綠電轉供服務。

大同說明， Air Products 業務遍佈約 50 個國家和地區。其子公司 Air Products 三福氣體服務為各產業提供多元化的工業氣體解決方案，包括 AI 晶片製造、光學元件製作、以及其他 AI 應用領域。隨著全球環保意識抬頭，Air Products 三福氣體也積極投入綠色永續發展，致力降低營運碳足跡。