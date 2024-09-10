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台積電8月營收2508億元 創歷史次高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-10 14:03

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台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (10) 日公佈 8 月營收 2,508 億 6,600 萬元，月減 2.4%，年增 33%，累計前 8 月營收 1 兆 7,739 億 7,400 萬元，年增 30.8%；隨著客戶需求維持高檔，台積電 8 月營收創下歷史次高。

台積電預估，第三季美元營收 224-232 億美元，季增 7.5%-11%，以中位數推算，季增 9.5%，年增 32%，以美元兌新台幣 32.5 元計算，新台幣營收約 7280-7540 億元，毛利率 53.5-55.5%，營益率 42.5-44.5%，雙率皆較上季增加。


蘋果 (AAPL-US) 今日凌晨推出 iPhone 16 系列，分別採用 A18 和 A18 Pro 處理器，以台積電的 3 奈米先進製程生產，業界看好，若蘋果新機熱銷，將有助台積電等蘋果供應鏈業績表現。

另外，艾司摩爾 (ASML) 新一代高數值孔徑極紫外光 (High NA EUV) 微影機台也預計在本月進駐台積電，預計將用於研發領域。

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