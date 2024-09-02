〈焦點股〉看好美國消費力回升 來億及裕慶2檔KY股亮燈深鎖漲停

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-02 12:03

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在美國 Fed 的降息預期漸濃並可望帶動市場消費力的明顯回升同時，今 (2024) 年掛牌的兩檔海外來台第一上市包括裕慶 - KY(6957-TW) 及來億 - KY(6890-TW)，在業績成長及小股本的優勢下，今 (2) 日湧入大量買盤推升亮燈深鎖漲停。

來億 - KY 今天的漲停價 385 元，並改寫歷史新高價，裕慶 - KY 今天鎖住漲停價 283.5 元，長紅棒推升股價也站上所有均線。另一重要原因則在無當沖客穿梭干擾。

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裕慶 - KY 2024 年第二季營收爲 8.42 億元，稅後純益 1.12 億元，累計 2024 年上半年稅後純益 3.35 億元，獲利超過半個股本，每股純益達 6.81 元。裕慶 - KY 指出，仍看好商用展示架業務接單熱絡，智能灌溉植物展示架新品預計於第四季陸續出貨，有望推升集團整體營運向上動能。

裕慶 - KY 在 2024 年上半年商用展示架、電動床機構件業務營收比重分別為 78%、16%，其中受惠商用展示架業務深化「設計 + 製造 + 服務」一條龍業務模式，挹注商用展示架 ODM 業務轉型成效，帶動今年上半年商用展示架 ODM 業務銷售比重達 65%，較去年同期的 60% 增加 5 個百分點，即使第二季加大資源投入分店及分部門包裝運輸服務，以及成本費用增加的情況下，今年上半年毛利率仍保持 42.99% 水準。

裕慶 - KY 指出，為擴大商用展示架業務整體接單規模放大，包括智能灌溉植物展示架、電動椅等新品接單皆有良好斬獲，再加上裕慶 - KY 亦成功取得全球最大零售商 (W) 開發客製化商用展示架多項新品訂單，以及打入美國第二大折扣零售百貨集團 (T) 商用展示架供應夥伴，以及目前已接獲多家客戶需求提供「分店」包裝運輸，或「分店至分部門」完整包裝運輸服務，完善商用展示架業務一站式整合服務優勢，整體業務策略效益有望於下半年營運陸續發酵。

而製鞋大廠來億 - KY 受惠 adidas 及 HOKA 客戶訂單加持，來億 - KY 最新獲利資訊公布 2024 年上半年合併營收 175.37 億元、年增 33.74％，稅後純益達 19.55 億元、年增 6.35 倍，每股純益為 8.1 元、超過去 (2023) 年全年每股純益的 6.26 元。法人預期，依歷史經驗，來億 - KY 下半年營收有望逐季增長，迎接產業旺季第四季的來臨，下半年將優於上半年，在營收及工廠稼動率提升下，獲利持續增加可期。