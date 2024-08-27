裕慶 – KY上半年賺回超過半個股本 看好下半年連續旺季表現

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-27 21:09

‌



裕慶 - KY(6957-TW) 今 (27) 日召開董事會並公布最新獲利資訊，裕慶 - KY2024 年第二季營收爲 8.42 億元，稅後純益 1.12 億元，累計 2024 年上半年稅後純益 3.35 億元，獲利超過半個股本，每股純益達 6.81 元。公司對 2024 年下半年的業績表示高度樂觀。

裕慶 – KY 2024 年第二季營收 8.42 億元，毛利率 36.84%，季減 11.4 個百分點，稅後純益 1.12 億元，季減 49.67%，依最新的 5.52 億元股本計算，每股純益 2.03 元。

‌



裕慶 – KY2024 上半年營收 18.26 億元，毛利率 42.99%，稅後純益爲 3.35 億元，每股純益爲 6.81 元。

裕慶 - KY 本月召開上市以來首度法說會，公司對 2024 年下半年的業績表示樂觀，依出貨進度規劃，第三季及第四季都是進入全年的出貨的高峰期，將可望挹注 2024 年全年營收超越去年，不僅追求成長，裕慶未來 5 年期望市占率達成 5%，挑戰市場龍頭地位。

裕慶 - KY 2023 年出貨北美市場約占 94%；從產品別來看為展示架占 70%、床組機構件 26%、其他 4%。目前市場龍頭在北美的市占率爲 5%，而裕慶 - KY 估算在北美市場目前的市占率爲 1.4%，本身成長動能也強，仍積極向 5% 以上的市占率前進，爭奪第一的寶座。

裕慶 - KY 第二季營收爲 8.41 億元，由於營收處於全年谷底，第二季毛利率較第一季的 48.24% 下滑，同時，裕慶 - KY 公布最新營收資訊，2024 年 7 月營收躍升到 3.77 億元，月增 43.35%，年增 24.93%，累計 2024 年 1-7 月營收 22.02 億元，年減 11.79% 。

裕慶 - KY 旗下商用展示架服務，提供「設計 + 製造 + 後勤服務」創新一條龍業務模式，提高集團於全球商用展示架市場競爭力，並擴大業務接單動能；裕慶 - KY 已取得美國最大零售通路客戶與第二大折扣零售通路商，還有 20 多家品牌小量出貨與打樣中，也持續進攻毛利率較高的化妝品品牌，未來兩年將進入高速成長期，公司也承諾未來每年盈餘配發率不低於 80%。