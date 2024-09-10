研調：中國OLED產能年複合增長8% 京東方2028年有望超越三星稱霸

Counterpoint Research 指出，2023 至 2028 年間全球顯示面板產能年複合增長率預計為 1.4%，其中 OLED 增長較快，達 4.8%。中國在全球顯示面板產能佔比持續上升，預計從 2023 年的 68% 增至 2028 年的 74%。

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在 OLED 產能方面，中國預計 2028 年將超越韓國，2023 至 2028 年間的年複合增長率達 8%，為韓國的四倍，特別是在可撓式 OLED 領域，京東方預計 2028 年將以 26% 對 24% 的優勢超越三星顯示，主要得益於 B16 工廠的產能轉向。