研調：中國OLED產能年複合增長8% 京東方2028年有望超越三星稱霸
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-10 12:35
Counterpoint Research 最新報告指出，中國顯示面板產業持續擴張，2023-2028 年的年複合增長達 8%，預計 2028 年 OLED 產能將超越韓國，成為全球領導者，京東方在 OLED 領域發展迅速，有望於 2028 年超越三星，成為全球第一。
Counterpoint Research 指出，2023 至 2028 年間全球顯示面板產能年複合增長率預計為 1.4%，其中 OLED 增長較快，達 4.8%。中國在全球顯示面板產能佔比持續上升，預計從 2023 年的 68% 增至 2028 年的 74%。
在 OLED 產能方面，中國預計 2028 年將超越韓國，2023 至 2028 年間的年複合增長率達 8%，為韓國的四倍，特別是在可撓式 OLED 領域，京東方預計 2028 年將以 26% 對 24% 的優勢超越三星顯示，主要得益於 B16 工廠的產能轉向。
報告同時指出，全球大尺寸面板產能增長放緩，可能導致未來供需失衡。若中國推出電視補貼計劃，可能加劇面板短缺情況。
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