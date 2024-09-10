〈台股開盤〉台積電重返900元領軍反彈180點 觸5日線賣壓湧
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-10 09:37
美股周一反彈大漲，台股今日也開高，由台積電 (2330-TW)(TSM-US) 領軍上攻，最高達 21,324 點，上漲 180 點，也收復五日線大關，但受賣壓依舊沉重影響，漲幅不斷收斂，預計今日成交量縮至 2700 億元左右。
權值股漲跌互見，台積電上漲 1% 左右，重返 900 元大關，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 也小漲表態，金控族群也強勢，富邦金 (2881-TW) 強彈超過 2%，國泰金 (2882-TW) 也有近 1% 漲幅，中信金 (2891-TW)、元大金 (2885-TW) 也都在盤上表現。
市場今日再度聚焦光通訊族群，創威 (6530-TW)、前鼎 (4908-TW)、映泰 (2399-TW) 在資金簇擁下，全數亮燈漲停，華星光 (4979-TW)、眾達 - KY(4977-TW) 也都有半根漲幅以上，漲勢相當凌厲。
另外，半導體先進封裝設備族群也同樣穩盤上，易發 (6425-TW) 亮燈漲停，弘塑 (3131-TW)、印能科技 (7734-TW)、辛耘 (3583-TW) 都漲幅皆在 2-4% 左右，族群走勢整齊。
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