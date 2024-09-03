imec睽違六年再辦論壇 執行長：台積電核心在台灣

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-03 19:48

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比利時微電子研究中心 (imec) 今 (3) 日暌違六年再度來台舉辦 ITF Taiwan 2024 技術論壇，執行長范登霍夫 (Luc Van den hove) 表示，台積電在製造領域領先全球，核心永遠會在台灣，在德國設廠可望擴大與當地客戶的合作關係，隨著台積電在全球擁有更多製造據點，有助其重要性提升。

范登霍夫說，AI 模型的複雜度在近半年內以兩倍多的速度成長，導致計算需求大幅擴展，但若單純以暴力方式擴充資料中心顯然是不可行的，因其也會致使能源消耗呈現爆炸性成長，最終會消耗比地球上可用的電力還要更多，因此需要更節能、更高效的運算平台，也是從 CPU 架構過渡到 GPU 架構的主因。

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范登霍夫說，台積電在全球擁有更多製造能力，將與當地生態系合作更加密切，創造新的機會，雙方都可望受益，半導體產業能夠有效發展，要歸功於全球的合作，而不是每個地區都要自行做所有的事情，應以互補方式良好合作。

imec 也釋出最新技術藍圖，預計 2025 年將推進至 2 奈米，2027 年邁入埃米世代，推進至 A14 製程，2037 年將達到 A2 製程，2 奈米製程將自鰭式場效電晶體 (FinFET) 改採 imec 執行長范登霍夫 (Luc Van den hove)。(鉅亨網記者魏志豪攝).jpg 奈米片 (Nanosheet) 架構，A7 製程將進一步改採互補式場效電晶體 (CFET) 架構。