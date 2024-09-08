魏哲家談台積電在AI領域3大優勢 最關鍵的是客戶信賴
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-08 11:20
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 官方社群 LinkedIn 近日更新董事長暨總裁魏哲家對 AI 領域的談話，影片中談及台積電在 AI 領域所扮演的角色，以及除了技術、產能外，台積電更是全球三大廠中唯一一家純晶圓代工廠，「信賴」是最基本也是最關鍵的因素。
魏哲家影片中分享擁抱 AI 新時代，半導體產業與台積電所扮演的角色以及台積電的所擁有的獨特優勢。
魏哲家說，近期 AI 已相當強大，台積電也導入 AI 與 5G，並運用自身領先的半導體技術協助世界，創造眾多智慧裝置，也與客戶攜手合作創造所需技術，讓客戶的產品能順利推出。
談到台積電在推動 AI 的獨特角色，魏哲家說，在世界三大領先廠商中，台積電是唯一一家純晶圓代工者 (pure player)，也因此能提供世界最佳服務，最關鍵的並非技術或產能，更基本也是最關鍵的是信賴。
魏哲家強調，台積電不與客戶競爭，客戶可以全心全意信賴台積電，這也是台積電的本質文化，只有客戶先成功，台積電才有生意做並和客戶一起成長。
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