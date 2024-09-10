華科事業群董事長焦佑衡：建立多地區PCB供應體系迎接AI熱潮

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-10 14:22

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PSA 華科事業群旗下精成科技 (6191-TW)PCB 製造廠 ELNA 今 ((10) 日於馬來西亞檳城舉行新廠落成典禮，在台商掌握經營權的 PCB 廠中，ELNA 與在泰國設廠的定穎 (3715-TW) 都是在今 (2024) 年開出在東南亞開出新產能的領先群，PSA 華科事業群董事長焦佑衡今天指出，ELNA 馬來西亞新廠鎖在 16-18 層的中階伺服器服器板客戶爲主，同時，新廠目前也有多組客戶在認證之中。

對於 PCB 市場景氣的看法，焦佑衡指出，AI 漲潮之下，看好大量的 AI 伺服器及 AI PC 需求帶動的高度市場需求引領景氣向上。

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ELNA 馬來西亞檳城新廠目前新產能開出爲每月 30 萬平方英呎，採取高度自動化、智能化的全製程設備，預計到 2027 將開出產能合計達 100 萬平方英呎。

焦佑衡指出，PSA 華科事業群旗下目前有包括被動元件廠、EMS 廠合計 7 家分別在馬國怡保、吉隆坡及麻六甲等地設廠，主要看上馬來西亞的法治秩序、華人聚集及交通便利上的條件。

目前的 PSA 旗下 PCB 廠已有 1000 萬平方英呎的產能，但多數設立在中國大陸，同時焦佑衡指出，目前有許多產業應用在東南亞投資設廠，主要是承接包括軍工、政府標案及伺服器的應用，在客戶的規避開風險考量之下，PSA 透過 ELNA 在檳城開出全製程新產能，以合法合規方式開出新產能，以因應客戶端多地供應的需求。

ELNA 在 2018 年加入 PSA 華科事業群，2022 年至今在馬來西亞投入超過 10 億馬幣 (新台幣 70 億元)，在檳城現有廠房旁興建一座五層樓的 PCB 製造廠，生產高品質及先進的 PCB。新廠第一期產能將生產 30 萬平方英呎，供應汽車、伺服器、網絡設備、個人運算及消費性電子產品等，隨著高品質及先進 PCB 需求日益增長，預估未來在三期建廠全部完成後的滿產能可達到 100 萬平方英呎，而新廠啟用後則鎖定伺服器用板爲主。

ELNA 主要服務為設計、製造印刷電路板，生產據點在日本及馬來西亞，其產品廣泛應用於汽車電子、消費電子、通訊設備和工業控制等領域。ELNA PCB(M) SDN. BHD. 為精成科技旗下 ELNA PCB 馬來西亞公司，已取得品質管理認證 IATF 16949:2016、ISO 9001:2015，以及環境管理認證 ISO 14001:2015，致力於追求品質並與環境和諧共處，與合作夥伴建立良好信任，提供高品質產品。