盤中速報 - 食品工業類股表現強勁，漲幅2.1%，總成交額7.54億
鉅亨網新聞中心 2024-09-10 12:19
台股今日食品工業類股表現強勁，10日12:19相關指數上漲2.1%，總成交額7.54億元，大盤占比0.36%。
該產業上漲家數12、下跌家數7、平盤家數4。領漲個股統一(1216-TW)10日12:19股價上漲3元，報87.0元，漲幅3.57%。
食品工業近5日下跌0.42%，集中市場加權指數下跌4.91%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|食品工業
|集中市場加權指數
|近一週
|-0.42%
|-4.91%
|近一月
|+0.65%
|-1.51%
|近三月
|+2.62%
|-3.27%
|近六月
|+8.72%
|+6.87%
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