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鉅亨速報

盤中速報 - 食品工業類股表現強勁，漲幅2.1%，總成交額7.54億

鉅亨網新聞中心 2024-09-10 12:19


台股今日食品工業類股表現強勁，10日12:19相關指數上漲2.1%，總成交額7.54億元，大盤占比0.36%。

該產業上漲家數12、下跌家數7、平盤家數4。領漲個股統一(1216-TW)10日12:19股價上漲3元，報87.0元，漲幅3.57%。

食品工業近5日下跌0.42%，集中市場加權指數下跌4.91%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 食品工業 集中市場加權指數
近一週 -0.42% -4.91%
近一月 +0.65% -1.51%
近三月 +2.62% -3.27%
近六月 +8.72% +6.87%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21035.48-0.52%
統一87.13.69%

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