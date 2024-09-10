Meta、Alphabet加持 美企Q2派息年增近9% Fed降息在即 派息股更吃香

鉅亨網編譯許家華 2024-09-10 13:03

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「派發股息」這件事不再只屬於公用事業、房地產公司和市場上其他更「無聊」的價值導向產業。

根據駿利亨德森投資公司 (Janus Henderson Investors) 周一 (9 日) 發布的報告，Alphabet (GOOGL-US) 和 Meta Platforms (META-US)今年稍早開始支付股息，大幅提高美國公司派息總額。

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根據駿利亨德森全球股息指數的調查結果，美國公司第二季派發的股息增加 8.6%，達到 1615 億美元，其中 Alphabet 和 Meta 佔近 40 億美元。

若以全球範圍計算，第二季派發的股息增加 8.2%，達到 6061 億美元。

微軟 (MSFT-US) 第二季派發股息近 56 億美元，是派發股息最多的美國公司，全球排名第七。在全球派發股息最多的前 20 大公司中，除了微軟，只有蘋果是第二家美國公司，第二季派發 38 億美元以上，排名第 19。

駿利亨德森公司表示，目前全球企業預計，2024 年將派發創紀錄的 1.74 兆美元股息，較 2023 年水準成長 6.4%。(先前第一季報告中，該公司預期年增幅僅 5%)

駿利亨德森全球股票收益團隊的客戶投資組合經理 Jane Shoemake 表示：「美國大型媒體科技公司 Meta 和 Alphabet 以及中國阿里巴巴等公司開始派發股息，這是一個積極的訊號。因為派發股息可擴大對投資者的吸引力，這是其投資策略的重要組成部分，而且可能還鼓勵更多公司效仿。」

阿里巴巴去年 11 月首次派發股息。

科技七雄中已有 Meta 和 Alphabet 這兩家帶頭派息，唯一的抵制者是亞馬遜 (AMZN-US) 和特斯拉 (TSLA-US)。但目前大型科技公司派息金額仍相對較小。例如，輝達 (NVDA-US) 的股息殖利率僅為 0.04%。微軟、蘋果、Meta 和 Alphabet 的股息殖利率均低於 1%。

儘管如此，投資者近期仍一直湧向派息股，部分原因是預期聯準會 (Fed) 將在 9 月 18 日的會議上開始降息。自 7 月初以來，長期公債殖利率已自近 4.5% 下跌至約 3.7%，使得可創造收入的派息股更具吸引力。

因此，SPDR S&P 股息 ETF 過去 3 個月上漲近 6.5%，遠高於標普 500 指數同期的 1% 漲幅。

藍籌似乎也有提高股利的空間。美銀全球研究部的策略師周五報告指出，不同於 2008 年的高水準，派息率正接近歷史最低水準。(藍籌股又稱績優股、權值股，是指擁有較高商譽、財務穩定且紮根行業多年的知名公司股票。)

美銀策略師補充：「這表明股息更安全，可提高在總回報中的占比。」

由於上周五公布的 8 月非農就業報告疲軟，投資人突然更加擔心經濟放緩，市場可能會繼續轉向安全資產。Ned Davis 研究公司策略師曾指出，聯準會常以降息應對經濟成長放緩。如果經濟陷入衰退，派息股的防禦性就更加吸引人。