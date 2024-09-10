小摩：全球人口老化打壓股市 「這個產業」例外受益

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-09-10 16:00

‌



摩根大通策略師發布報告稱，預計未來幾十年世界人口老化將加速，可能會對全球股市產生不利影，但「醫療保健」反而受益，因為老年人往往在這方面花費更多。

全球老化趨勢對金融市場逐漸成為華爾街討論的議題之一。摩根大通策略師表示，從歷史經驗來看，人口老化會導致股市報酬率下降、企業獲利成長放緩和估值下降。

‌



根據摩根大通的計算，在未來 10 年的時間裡，65 歲以上人口每增加 1%，股市年報酬率就會下降 0.92%，主因是企業成長放緩和估值下降。

策略師指出，在人口老化背景下，年齡變大的投資人會更需要為退休儲蓄，導致投資資本減少，進而使企業創新下降。此外，在人口老化背景下，勞動力成長也會放緩，對企業獲利成長產生負面影響。

策略師警告，這一趨勢對於那些從國際業務中獲得收入的跨國公司來說尤其如此。

此外，隨著老年人掏空退休基金，國民儲蓄減少，進而推高了債券殖利率。同時，老年人口退出市場的比率也會更高，致使股價被壓低。

在老化背景下，有一個產業反而受益──醫療保健，因為老年人往往在這方面花費更多。

摩根大通策略師指出，「我們發現，高齡化與該行業的超額回報之間存在明顯的正相關，這完全是由更快的獲利成長所推動」。

他們預估，全球 65 歲以上人口比率每增加 1%，未來 10 年醫療保健產業回報就會增加 0.85%。

頂級經濟學家 David Rosenberg 也警告，55 歲以上的美國人持有美股所有權的 80%，這可能為股市帶來巨大的「下跌風險」。