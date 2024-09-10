電動車銷量放緩 特斯拉攜手伊頓 強化居家儲能系統
鉅亨網編譯許家華 2024-09-10 11:01
智慧電源管理領域的領導者伊頓 (Eaton) (ETN-US) 宣布，即將與電動車和清潔能源公司特斯拉 (TSLA-US) 合作，旨在簡化北美家庭太陽能和儲能的整合。
伊頓的 AbleEdge 智慧斷路器將與特斯拉的 Powerwall 配合使用，為屋主提供先進負載管理功能，優化能源使用，並在電網停電期間擴展備用電源。
此次合作預計於 2025 年初啟動，符合伊頓的「家庭即電網」策略，該策略重點關注以綜合方式管理家庭能源消耗的靈活電力系統。伊頓和特斯拉的解決方案將於 9 月 10 日至 12 日在加州 Anaheim 市舉行的 RE+ 24 活動上展示。
周一，特斯拉股價上漲 2.63%，收每股 216.27 美元，收復上周些許失土；伊頓上漲 1.55%，收每股 289.38 美元。同日標普 500 指數和道瓊工業平均指數兩者均約上漲 1.2%。
Raymond James 調整伊頓的目標股價，從 375 美元下調至 365 美元，但維持「跑贏大盤」評級。摩根士丹利則啟動追蹤 伊頓的分析，設定目標股價為 370 美元，並指出該公司有潛力實現持續的高單位數內部成長。
在股價下跌 15% 後，Wolfe Research 將伊頓的股票評級從「表現不佳」上調至「符合同業表現」，其升級理由是基於對伊頓本財年的預測上調 4%，以及其電氣部門積壓訂單額的增加。
投資者也消化了其他一些電力和特斯拉的消息。電動車充電技術公司 Beam Global (BEEM-US) 推出了一款新產品「BeamSpot」，電動車可藉此在路燈上進行充電，並具備風能和太陽能發電功能。Beam 股價因此大漲 7.9%，收於每股 4.93 美元。
雖然 Beam 是一家小公司，但城市街道的電動車充電設施越多，就越有助於電動車普及，提高新車銷量中的電動車占比。
至於特斯拉的消息，《華爾街日報》此前援引消息人士指出，xAI 與特斯拉研議，後者將授權使用 xAI 的 AI 模型，用於其駕駛輔助軟體 (FSD)，而 xAI 也將協助特斯拉研發其他功能，包含車內語音助理、人形機器人 Optimus 等，以此換取特斯拉的分潤。
報導稱，xAI 和特斯拉的營收分享協議，將取決於特斯拉對 xAI 技術的依賴，而 xAI 的高層則商討，希望能均分特斯拉的 FSD 收入。
消息曝光後，馬斯克旋即在 X 平台發文駁斥該報導不實。
馬斯克還透露了他對火星探索的計畫，計劃在 2026 年前發射兩艘無人飛船，並在 2028 年左右發射載人飛船。
隨著電動車市場的競爭加劇，特斯拉的銷量在 2024 年上半年下降了約 7%，僅售出 83.1 萬輛車，這對股價造成了壓力。因美國整體汽車銷售放緩以及不如預期的勞動數據影響了投資者情緒，特斯拉上周五股價大跌 8.5%，今年迄今下跌約 15%。
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