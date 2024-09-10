電動車銷量放緩 特斯拉攜手伊頓 強化居家儲能系統

鉅亨網編譯許家華 2024-09-10 11:01

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伊頓的 AbleEdge 智慧斷路器將與特斯拉的 Powerwall 配合使用，為屋主提供先進負載管理功能，優化能源使用，並在電網停電期間擴展備用電源。

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此次合作預計於 2025 年初啟動，符合伊頓的「家庭即電網」策略，該策略重點關注以綜合方式管理家庭能源消耗的靈活電力系統。伊頓和特斯拉的解決方案將於 9 月 10 日至 12 日在加州 Anaheim 市舉行的 RE+ 24 活動上展示。

Raymond James 調整伊頓的目標股價，從 375 美元下調至 365 美元，但維持「跑贏大盤」評級。摩根士丹利則啟動追蹤 伊頓的分析，設定目標股價為 370 美元，並指出該公司有潛力實現持續的高單位數內部成長。

在股價下跌 15% 後，Wolfe Research 將伊頓的股票評級從「表現不佳」上調至「符合同業表現」，其升級理由是基於對伊頓本財年的預測上調 4%，以及其電氣部門積壓訂單額的增加。

投資者也消化了其他一些電力和特斯拉的消息。電動車充電技術公司 Beam Global (BEEM-US) 推出了一款新產品「BeamSpot」，電動車可藉此在路燈上進行充電，並具備風能和太陽能發電功能。Beam 股價因此大漲 7.9%，收於每股 4.93 美元。

雖然 Beam 是一家小公司，但城市街道的電動車充電設施越多，就越有助於電動車普及，提高新車銷量中的電動車占比。

至於特斯拉的消息，《華爾街日報》此前援引消息人士指出，xAI 與特斯拉研議，後者將授權使用 xAI 的 AI 模型，用於其駕駛輔助軟體 (FSD)，而 xAI 也將協助特斯拉研發其他功能，包含車內語音助理、人形機器人 Optimus 等，以此換取特斯拉的分潤。

報導稱，xAI 和特斯拉的營收分享協議，將取決於特斯拉對 xAI 技術的依賴，而 xAI 的高層則商討，希望能均分特斯拉的 FSD 收入。

消息曝光後，馬斯克旋即在 X 平台發文駁斥該報導不實。

馬斯克還透露了他對火星探索的計畫，計劃在 2026 年前發射兩艘無人飛船，並在 2028 年左右發射載人飛船。