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首支AI iPhone萬眾矚目 用台股科技型基金最高五年賺318%

鉅亨網 楊捷睿 2024-09-10 09:00

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首支AI iPhone萬眾矚目 用台股科技型基金最高五年賺318%。(圖:Sshutterstock)

iPhone16 作為首支有可能搭載 AI 系統的蘋果手機，尚未發表就引起熱烈討論，讓市場期待能帶起一波換機潮。華為也宣布將與蘋果同日召開發表會，推出旗艦新機一別苗頭，較勁意味濃厚。法人指出，有別以往的新型手機推出、消費旺季接近，加上聯準會即將降息，帶動市場投資氣氛，以台股科技股最具表現機會，相關基金也積極布局受惠供應鏈，搶吃新蘋果商機。

據晨星統計，截止至 8 月底，市面上的台股科技型基金，有 23 檔成立已滿 5 年，經歷過完整的聯準會升息及降息循環、股市空頭和多頭，適合作為長期投資的標的。以 5 年績效來看，前五強的報酬率在 200% 以上，輾壓台股科技型基金平均及大盤指數，分別為統一奔騰、安聯台灣科技、瀚亞高科技、野村高科技及野村 e 科技。統一奔騰基金表現最搶眼，也是唯一一檔讓投資人資產 5 年翻逾 3 倍的台股科技型基金。該基金 3 年報酬率也達到 87%，幾乎是同類型基金平均及電子指數績效的 2 倍。


上半年全球智慧手機出貨量成長強勁，研究機構 IDC 日前發布全球季度手機追蹤報告，看好 AI 功能吸睛、消費性電子需求復甦，將今年手機銷量預估成長率上修至 5.8%，總銷量 12.3 億支。法人表示，2020 年疫情各國封控政策，催生消費性電子商機爆發，以普遍的產品週期約 3 至 4 年來看，今年有望迎來換機需求，為供應鏈營收帶來正面貢獻。

法人表示，聯準會可能在 9 月開始進入降息循環，資金面利多有利股市評價提升，中長線股市預計仍為多頭。短線震盪為良好進場時機，建議投資人可以透過優質的台股科技型基金，分批布局科技股後市行情。

台股科技型基金五年報酬率前五強

基金名稱

五年報酬率 (%)

三年報酬率 (%)

淨值 (元)

統一奔騰

318.08

87.55

258.75

安聯台灣科技

292.22

81.21

218.27

瀚亞高科技

249.49

59.31

211.37

野村高科技

235.89

76.34

38.09

野村ｅ科技

218.15

67.94

68.37

加權指數

109.72

27.32

N/A

電子指數

168.42

43.45

N/A

台股科技型基金平均

170.22

45.06

N/A

資料來源：晨星

資料時間：截止至 2024/8/31

備註：皆為主級別基金的新台幣計價報酬率

文章標籤

趨勢分析統一投信基金AIPHONE蘋果華為台股科技股統一奔騰聯準會降息佈局

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