首支AI iPhone萬眾矚目 用台股科技型基金最高五年賺318%
鉅亨網 楊捷睿 2024-09-10 09:00
iPhone16 作為首支有可能搭載 AI 系統的蘋果手機，尚未發表就引起熱烈討論，讓市場期待能帶起一波換機潮。華為也宣布將與蘋果同日召開發表會，推出旗艦新機一別苗頭，較勁意味濃厚。法人指出，有別以往的新型手機推出、消費旺季接近，加上聯準會即將降息，帶動市場投資氣氛，以台股科技股最具表現機會，相關基金也積極布局受惠供應鏈，搶吃新蘋果商機。
據晨星統計，截止至 8 月底，市面上的台股科技型基金，有 23 檔成立已滿 5 年，經歷過完整的聯準會升息及降息循環、股市空頭和多頭，適合作為長期投資的標的。以 5 年績效來看，前五強的報酬率在 200% 以上，輾壓台股科技型基金平均及大盤指數，分別為統一奔騰、安聯台灣科技、瀚亞高科技、野村高科技及野村 e 科技。統一奔騰基金表現最搶眼，也是唯一一檔讓投資人資產 5 年翻逾 3 倍的台股科技型基金。該基金 3 年報酬率也達到 87%，幾乎是同類型基金平均及電子指數績效的 2 倍。
上半年全球智慧手機出貨量成長強勁，研究機構 IDC 日前發布全球季度手機追蹤報告，看好 AI 功能吸睛、消費性電子需求復甦，將今年手機銷量預估成長率上修至 5.8%，總銷量 12.3 億支。法人表示，2020 年疫情各國封控政策，催生消費性電子商機爆發，以普遍的產品週期約 3 至 4 年來看，今年有望迎來換機需求，為供應鏈營收帶來正面貢獻。
法人表示，聯準會可能在 9 月開始進入降息循環，資金面利多有利股市評價提升，中長線股市預計仍為多頭。短線震盪為良好進場時機，建議投資人可以透過優質的台股科技型基金，分批布局科技股後市行情。
台股科技型基金五年報酬率前五強
|
基金名稱
|
五年報酬率 (%)
|
三年報酬率 (%)
|
淨值 (元)
|
統一奔騰
|
318.08
|
87.55
|
258.75
|
安聯台灣科技
|
292.22
|
81.21
|
218.27
|
瀚亞高科技
|
249.49
|
59.31
|
211.37
|
野村高科技
|
235.89
|
76.34
|
38.09
|
野村ｅ科技
|
218.15
|
67.94
|
68.37
|
109.72
|
27.32
|
N/A
|
電子指數
|
168.42
|
43.45
|
N/A
|
台股科技型基金平均
|
170.22
|
45.06
|
N/A
資料來源：晨星
資料時間：截止至 2024/8/31
備註：皆為主級別基金的新台幣計價報酬率
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