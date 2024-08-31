首支AI iPhone萬眾矚目 用台股科技型基金最高五年賺318%

iPhone16 作為首支有可能搭載 AI 系統的蘋果手機，尚未發表就引起熱烈討論，讓市場期待能帶起一波換機潮。華為也宣布將與蘋果同日召開發表會，推出旗艦新機一別苗頭，較勁意味濃厚。法人指出，有別以往的新型手機推出、消費旺季接近，加上聯準會即將降息，帶動市場投資氣氛，以台股科技股最具表現機會，相關基金也積極布局受惠供應鏈，搶吃新蘋果商機。

據晨星統計，截止至 8 月底，市面上的台股科技型基金，有 23 檔成立已滿 5 年，經歷過完整的聯準會升息及降息循環、股市空頭和多頭，適合作為長期投資的標的。以 5 年績效來看，前五強的報酬率在 200% 以上，輾壓台股科技型基金平均及大盤指數，分別為統一奔騰、安聯台灣科技、瀚亞高科技、野村高科技及野村 e 科技。統一奔騰基金表現最搶眼，也是唯一一檔讓投資人資產 5 年翻逾 3 倍的台股科技型基金。該基金 3 年報酬率也達到 87%，幾乎是同類型基金平均及電子指數績效的 2 倍。