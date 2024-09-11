升級版亞洲科技基金登場！BIG三大優勢搶先看！
鉅亨網新聞中心 2024-09-11 09:30
科技股大浪潮下，亞洲地區有許多新興股票伺機等待上市機會，而上市後的新股蜜月行情更吸引人。不用參加抽籤，中籤率又高，就能像機構法人依樣有參與亞洲科技公司新股上市 (IPO) 機會？現在透過國內共同基金也有機會辦到！
看好亞洲科技股票成長潛力，瀚亞投信將在 9/23 起募集「瀚亞亞洲科技資本家股票基金 - A 與 SA 級別」，該基金採用「在地精選股票」及「資本家」兩大策略，除了聚焦亞洲科技現有的績優股，更讓投資人可以觸及新股上市、配股集資等法人級投資機會，成為國內首檔納入科技股 IPO 的亞洲科技基金。它有何獨特之處？是否有機會增加超額報酬？
這檔升級版的亞洲科技股票基金，擁有 BIG 三大優勢，一起來認識這檔猶如亞洲版的那斯達克特質的新基金！
B(Best Idea)：跨國投資團隊強強聯手 挑選在地績優股
瀚亞投資在亞洲 11 個主要國家皆設有在地股票投資團隊，共計超過 160 位為投資人布局，堪稱是投資亞洲專家，既能深入洞悉各國當地市場，更能第一步篩選各地最佳投資機會，這也是「瀚亞亞洲科技資本家股票基金 - A 與 SA 級別」最大特色。
因此，該檔基金將透過亞洲股票投資團隊的群策群力，經過兩大階段遴選成分股。先由各國在地股票團隊依據量化篩選標準，精選最佳個股名單後，再由台灣投資團隊以科技趨勢、公司品質、獲利評價、市場情緒等四大因子建構投資組合，佔整體基金投資比重至少 70% 以上。
I (IPO)：散戶可以參與法人級投資機會
散戶可以觸及法人機構獨有的初級市場投資：瀚亞投信率先業界，首度推出「資本家策略」，讓投資人也能夠與法人機構一樣，參與新股上市、現金增資、配股集資等初級市場投資契機，獲取超額報酬的機會，此部分投資比重為 0% 至 30%。
以認購新股上市為例，根據統計，瀚亞投資的跨國團隊過去曾參與亞洲各國新股上市發行後，1、2、3 個月絕對正報酬率的勝率，平均高於六至七成；平均年化報酬率則可達 56%。
又如配股集資與現金增資等大宗交易，法人機構多可取得折價優惠，以低於市價買入標的，這是一般投資人無法享受的禮遇。統計過去 3 年來，亞洲各國配股集資買入平均折價幅度介於 2.4%~15.6%，等於最低 98 折，最高可以 85 折買入股票，待公司取得資金擴張營運後，有機會享有後勢的上漲行情。
由於瀚亞投資母公司保誠人壽在亞洲法人圈招牌響亮，是亞洲資本市場指標性的參與者；加上投資團隊具有投資銀行背景，擁有豐富的參與經驗，可以拿到更多的新股上市機會，並且取得更佳優惠的折價幅度，讓投資人享有法人機構般的投資機遇，在既有的亞洲科技股票績效上，有機會提高整體績效。
同時亦可為投資人把關，慎選投資標的，成為最佳守門員。以現金增資為例，投資團隊將透過盡職調查釐清企業現增目的，是為了「充實營運資金、改善財務結構」，亦或「挖東牆補西牆，償還銀行借款」，篩選出最具有投資價值的企業。
G(Growth)：雙引擎聯手 掌握亞洲科技爆發力
瀚亞亞洲科技資本家股票基金 - A 與 SA 級別擬任經理人林元平，也是瀚亞美國高科技基金經理人，不僅如此，背後還有整個亞洲研究投資團隊的跨國奧援。根據理柏（Lipper）統計，截至 2024/8/31，瀚亞美國高科技基金與 25 檔境內外同類型基金相較，短中長期績效均名列前茅、相對穩健。有了美玉在前，「瀚亞亞洲科技資本家股票基金 - A 與 SA 級別」表現也備受市場關注。
** 需同時符合以下幾項標準方能納入上述的同業評比: (1) Lipper 環球分類中的資訊科技股票型基金；(2) 台灣核備可銷售；(3) 主動型基金；(4) 美國持股佔比長時間平均值達該基金淨資產之 60% 以上。
為何此時要投入亞洲科技？當前全球科技雖以美國馬首是瞻，不過，美國科技起飛需仰賴亞洲科技供應鏈之奧援，以及亞洲科技在「完整一條龍供應鏈服務」、「訂單能見度高，獲利看得見」、「各科技領域的貢獻度或成長性皆優於美國及全球」、「獨角獸公司占全球四分之強」、「人口及工程師多雙重紅利」五大魅力加持下，成長性可望超前美國科技股。
由於亞洲科技與美國科技連動性高，亞洲科技指數與那斯達克指數走勢相似，現階段美國科技股漲幅已高之下，不妨布局股價基期相對低的亞洲版那斯達克，可望獲取更佳報酬率。
瀚亞亞洲科技資本家股票基金 - A 與 SA 級別提供豐富幣別，並有Ａ累積及 S A 累積後收級別，讓投資人有多元的參與機會，將於 9 月 23 日起至 9 月 27 日期間展開募集，保管銀行為永豐銀行，有興趣的投資人，可洽詢銷售機構。
本文為瀚亞投信行銷文宣
基金投資涉及一定程度之風險，建議投資人應一併審視自己的風險承受度及投資目的，再選擇最適合的投資標的。
警語
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效。投資一定有風險，投資人在選擇投資標的時，請務必先考量個人自身狀況及風險承受度。
股票型基金配息係依據基金投資組合之平均股利率為計算基礎。股票型基金投資之企業，其股票配息時間及金額視個別企業決定，其配息頻率可能為每季、每半年、或每年配息。股息收入轉為各期配息之決定，主要透過對投資組合企業長期股利配發記錄，以及追蹤未來一年股利金額的保守預估，並考量當下實際取得的股利和可能發生之資本損益與相關稅負後，適度調節並決定基金當期配息類股之配息率，以達成每期配息之頻率。基金管理機構視投資組合標的股利率水準變化及基金績效表現調整配息率，故配息率可能會有些微變動，若股利率未來有上升或下降之情形時，基金之配息來源可能為本金。
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率; 基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息組成項目揭露於本公司網站。
1. 境內中國: 本基金主要投資於中國及在中國營運但於其他市場 (如：香港) 上市之有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
2. 境外 AH 股: 本基金投主要投資於中國及在中國營運但於其他市場 (如：香港) 上市之有價證券，依規定境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且總金額不得超過基金淨資產價值之 20%，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券，投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
本基金人民幣計價受益權單位之人民幣匯率主要係採用離岸人民幣匯率（即中國離岸人民幣市場的匯率，CNH）。人民幣目前受大陸地區對人民幣匯率管制、境內及離岸市場人民幣供給量及市場需求等因素，將會造成大陸境內人民幣結匯報價與離岸人民幣結匯報價產生價差（折價或溢價）或匯率價格波動，故人民幣計價受益權單位將受人民幣匯率波動之影響。同時，人民幣相較於其他貨幣仍受政府高度控管，中國政府可能因政策性動作或管控金融市場而引導人民幣升貶值，造成人民幣匯率波動，投資人於投資人民幣計價受益權單位時應考量匯率波動風險。
申購收取遞延手續費之 SA 類型及 S 類型各計價幣別受益權單位者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型之受益權單位完全相同，亦不加計分銷費用；另設有買回及轉換（轉申購）限制，請詳閱基金公開說明書。依主管機關之規定，對於高齡金融消費者及弱勢族群投資人，本公司於辦理基金銷售業務時，不主動介紹屬高風險之基金產品；且本公司於受理基金申購時，應確實審慎評估（包括但不限於）投資人之投資知識、投資經驗、財務狀況、生理狀態、教育與金融知識水準及社群關係等風險承受度評估項目，以有效評估辨識其風險承擔能力。因此為保障您的投資權益，建議審慎評估您的投資風險承受度。本公司對有關高齡金融消費者重大權益義務變更，包括但不限於契約變更、撤銷、解除，鉅額資金或資產異常轉移等，將以電話、書面、或電子郵件等妥適之方式進行通知。此外，對於高齡金融消費者之特殊行為，亦採取關懷提問之方式，以提醒投資人注意交易風險，防範高齡金融消費者受詐騙。
有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至下列網址查閱：基金資訊觀測站： http://www.fundclear.com.tw、公開資訊觀測站： http://mops.twse.com.tw、瀚亞投資官網： https://www.eastspring.com.tw，或於本公司營業處所：11047 台北市信義區松智路 1 號 4 樓，電話：(02)8758-6699。
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