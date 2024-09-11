升級版亞洲科技基金登場！BIG三大優勢搶先看！

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本文為瀚亞投信行銷文宣

基金投資涉及一定程度之風險，建議投資人應一併審視自己的風險承受度及投資目的，再選擇最適合的投資標的。

警語

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效。投資一定有風險，投資人在選擇投資標的時，請務必先考量個人自身狀況及風險承受度。

股票型基金配息係依據基金投資組合之平均股利率為計算基礎。股票型基金投資之企業，其股票配息時間及金額視個別企業決定，其配息頻率可能為每季、每半年、或每年配息。股息收入轉為各期配息之決定，主要透過對投資組合企業長期股利配發記錄，以及追蹤未來一年股利金額的保守預估，並考量當下實際取得的股利和可能發生之資本損益與相關稅負後，適度調節並決定基金當期配息類股之配息率，以達成每期配息之頻率。基金管理機構視投資組合標的股利率水準變化及基金績效表現調整配息率，故配息率可能會有些微變動，若股利率未來有上升或下降之情形時，基金之配息來源可能為本金。

基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率; 基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息組成項目揭露於本公司網站。

1. 境內中國: 本基金主要投資於中國及在中國營運但於其他市場 (如：香港) 上市之有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

2. 境外 AH 股: 本基金投主要投資於中國及在中國營運但於其他市場 (如：香港) 上市之有價證券，依規定境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且總金額不得超過基金淨資產價值之 20%，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券，投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

本基金人民幣計價受益權單位之人民幣匯率主要係採用離岸人民幣匯率（即中國離岸人民幣市場的匯率，CNH）。人民幣目前受大陸地區對人民幣匯率管制、境內及離岸市場人民幣供給量及市場需求等因素，將會造成大陸境內人民幣結匯報價與離岸人民幣結匯報價產生價差（折價或溢價）或匯率價格波動，故人民幣計價受益權單位將受人民幣匯率波動之影響。同時，人民幣相較於其他貨幣仍受政府高度控管，中國政府可能因政策性動作或管控金融市場而引導人民幣升貶值，造成人民幣匯率波動，投資人於投資人民幣計價受益權單位時應考量匯率波動風險。

申購收取遞延手續費之 SA 類型及 S 類型各計價幣別受益權單位者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型之受益權單位完全相同，亦不加計分銷費用；另設有買回及轉換（轉申購）限制，請詳閱基金公開說明書。依主管機關之規定，對於高齡金融消費者及弱勢族群投資人，本公司於辦理基金銷售業務時，不主動介紹屬高風險之基金產品；且本公司於受理基金申購時，應確實審慎評估（包括但不限於）投資人之投資知識、投資經驗、財務狀況、生理狀態、教育與金融知識水準及社群關係等風險承受度評估項目，以有效評估辨識其風險承擔能力。因此為保障您的投資權益，建議審慎評估您的投資風險承受度。本公司對有關高齡金融消費者重大權益義務變更，包括但不限於契約變更、撤銷、解除，鉅額資金或資產異常轉移等，將以電話、書面、或電子郵件等妥適之方式進行通知。此外，對於高齡金融消費者之特殊行為，亦採取關懷提問之方式，以提醒投資人注意交易風險，防範高齡金融消費者受詐騙。

有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至下列網址查閱：基金資訊觀測站： http://www.fundclear.com.tw、公開資訊觀測站： http://mops.twse.com.tw、瀚亞投資官網： https://www.eastspring.com.tw，或於本公司營業處所：11047 台北市信義區松智路 1 號 4 樓，電話：(02)8758-6699。