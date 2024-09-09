松下宣布 已準備量產4680電動車電池

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-09 15:58

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日本松下控股 (Panasonic) 周一宣布，已準備好量產 4680 電動車電池的工作，並尋求向車廠供應該電池。

4680 電池由特斯拉 (TSLA-US) 與松下共同研發，將把原先製造電池組建的和歌山廠作為量產 4860 電池的主要工廠，最終評估完成後將立即生產。若完成量產，可望有助提升特斯拉電動車的續航力即性能。

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松下舉行了儀式，標誌著電池量產準備工作完成，並展示了一條檢查線，可以看到堆滿銀色電池的托盤正在運行。松下表示，4680 電池比其前身 2170 更輕、更有效率、製造成本更低。

松下發言人表示，已將 4680 電池的樣品發送給一些已經是其供應商的汽車製造廠，並打算在獲得這些汽車製造商的批准後開始生產新電池。

日本政府上周也宣布，向包括松下在內的多家公司提供 3,500 億日元的新補貼，用於投資固態電池和其他電動車技術的開發。