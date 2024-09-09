摩根士丹利：若聯準會大幅降息 套利交易平倉恐再打擊美股

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-09 19:40

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摩根士丹利策略師 Michael Wilson 表示，如果聯準會本月大幅降息，美國股市將面臨日元套利交易進一步平倉的風險。

這位直到 5 月為止被視為華爾街最大股票空頭的策略師表示，初步降息超過 25 個基點可能會支撐日元。這將刺激日本貨幣交易者在國內利率走高後撤出美國資產，上個月擾亂全球市場的模式也將重演。

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Wilson 強調，「日元套利交易的放鬆，可能仍然是幕後的一個風險因素」。他在報告中指出，美國短期利率的快速下降，可能導致日元進一步走強，從而引發美國風險資產的不利反應。

由於人們對美國經濟將硬著陸的擔憂加劇，美國股市自 7 月中旬以來，就出現漲勢放緩。日本央行 7 月升息後，日元也大幅上漲，導致價值數十億美元的套利交易陸續平倉。

不久之後，摩根大通策略師表示，估計四分之三的套利交易已經平倉。

由於數據顯示勞動市場降溫，標普 500 指數上週再次遭到拋售。根據交換市場數據，交易員已經充分消化年底前降息 100 基點的情景。

Wilson 表示，他預計股市不會上漲，「直到債券市場開始相信聯準會不再落後於曲線、成長數據逆轉並大幅改善，或推出額外的政策刺激措施」。