日元版套利交易崩盤後 人民幣版將更熱絡

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 09:53

‌



日本央行升息使日元強彈，引發日元套利交易崩盤，專家認為，由於中國人民銀行 (人行) 保持鴿派的貨幣政策，人民幣套利交易會更具靈活性。

由於日元版套利交易的崩盤，加劇了風險資產的拋售，加拿大皇家銀行認為，借人民幣來買高收益資產的交易將更具靈活性。

‌



該行駐新加坡亞洲貨幣策略主管 Alvin T. Tan 表示，做空人民幣兌一籃子新興市場貨幣仍然合理，因為在央行試圖放寬政策時讓貨幣走升將是自相矛盾。」

Alvin 說，中國經濟還在困境中掙扎，外界普遍預期人行未來幾個月會進一步放寬貨幣政策。

彭博彙編數據顯示，本季迄今，借人民幣來投資一籃子八種新興市場貨幣的利差交易，報酬率是 0.5%，若改成借日元來交易則暴跌約 7%。

紐約銀行駐香港高級亞太市場策略師 Wee Khoon Chong 表示，人民幣套利交易吸引投資者的原因有很多。「當市場波動減弱時，離岸人民幣流動性保持充沛，可能會讓投資人對人民幣套利交易難以抗拒。