瑞郎成市場套利交易新目標！專家示警：避險貨幣地位恐帶動瑞郎大幅升值

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-03 14:20

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瑞士法郎兌美元 (USDCHF) 今 (3) 日早盤微幅貶值約 0.1%，持續在 8 個月高點徘徊，兌歐元(EURCHF) 匯率則呈微升走勢，在 9 年高點附近徘迴，反映出瑞郎避險貨幣的地位以及市場對於美歐兩地降息的預期。

隨著日元走貶，套利交易投資人將目光轉向瑞郎作，瑞郎出現快速上漲的風險仍然存在。瑞士央行 (SNB) 是今年稍早啟動寬鬆週期的首家全球主要央行，目前利率為 1.25%，允許投資人便宜借入瑞郎進行其他投資。

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相較之下，美國利率為 5.25% 到 5.5%，英國為 5%，歐元區為 3.75%。

瑞士愛德蒙德羅斯柴爾德資產管理全球主管 Benjamin Dubois 表示，瑞郎重新成為融資貨幣。

投資人期待瑞郎匯價進一步下滑，讓套利交易報酬提升。根據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據，目前瑞郎空頭部位累計達 38 億美元，日元多頭部位則達 20 億美元。

分析師通常將大量空頭部位視為一種貨幣被用來為套利交易提供資金的跡象。

美國銀行 G10 資深外匯策略師 Kamal Sharma 表示，日元目前面臨的雙向風險比過去相當長一段時間內都大。瑞郎看來是更合理的融資貨幣選擇。

美國銀行還建議投資人買入英鎊兌瑞郎，認為由於瑞士和英國之間的巨大利差，英鎊可能會上漲，高盛也同意這一看法。

隨著通膨下降，瑞士央行似乎將在未來幾個月進一步降息。這將降低瑞郎的借貸成本，並可能給該貨幣帶來壓力，從而降低那些已借入瑞郎者的償還成本。

SNB 官員似乎也不願意看到瑞郎進一步升值，部分原因是會給出口商帶來痛苦。美銀和高盛認為 SNB 上月 8 月曾阻升瑞郎。

高盛 G10 貨幣策略師 Michael Cahill 表示，由於瑞郎被視為避險貨幣，投資人可能在感到情勢不妙時大舉買進，帶動瑞郎大幅升值，「SNB 恐根據需要透過干預或降息來防止瑞郎升值」。

然而，一如貨幣市場所知，瑞郎是個不可靠的朋友，由於長期以來的避險名聲，投資人在感到緊張時很容易大量買入該貨幣

全球股市上月初暴跌時，瑞郎在短短兩天內升值 3.5%。事實證明，瑞郎對美國經濟很敏感。

德意志銀行外匯策略師 Michael Puempel 表示，任何套利交易本質上都是有風險的，對於那些以避險貨幣融資的人來說尤其如此。」