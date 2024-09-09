8宗國有地上權標售7宗在六都 台南東區2宗皆2000坪精華地段 底價逾7億

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-09 19:38

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財政部今 (9) 日公告第 5 批國有地招標設定地上權標的，訂於 10 月 28 日開標，本次共釋出 8 宗土地，有 7 宗落在六都，1 宗在宜蘭，權利金底價共約新台幣近 28 億元，其中台南市東區 2 宗住宅區土地面積皆約 2000 坪，鄰近平實轉運站，權利金底價均超過 7 億元。

國產署表示，本批招標標的分布為臺中市 3 宗，臺南市 2 宗，高雄市、桃園市、宜蘭縣各 1 宗，合計面積 4.27 公頃，權利金底價新臺幣 27 億 8,496 萬餘元，地上權存續期間皆為 70 年，地租年息率 3.5％，其中地租隨申報地價調整之年息率為 1％，不隨申報地價調整之年息率為 2.5％，地上權及地上建物得辦理一部讓與。

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國產署進一步表示，本批首次列標標的共 4 宗，臺中市 2 宗，其中東勢區商業區土地位於客家文化園區旁，近豐勢路商圈，雙面臨路且鄰近本年度第 1 批標脫標的，另南區住宅區土地，周邊學校及公共建設多，生活機能優越；臺南市東區 2 宗住宅區土地，三面臨路且坵塊方整，鄰近南紡購物中心、平實轉運站，人口密集度高，生活機能便利。

另 4 宗曾列標之土地，桃園市龜山區乙種工業區土地，鄰近華亞科技園區，位於林口工四工業區內，距離中山高速公路林口交流道僅約 2 公里，交通便利；臺中市干城商業區土地，鄰近臺中火車站商圈為發展成熟地區，區位良好；高雄市仁武區社區商業區土地，周邊公共設施完善，生活機能便利；宜蘭縣員山鄉住宅區土地面積約 1.4 公頃，位於該鄉精華地段。上開標的條件俱佳重新推出，期可獲得市場青睞。