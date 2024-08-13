旺矽Q2毛利率衝54% 每股賺5.76元同創高 上半年賺近1股本
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-13 18:30
探針卡大廠旺矽 (6223-TW) 今 (13) 日公布第二季財報，受惠客戶需求強勁，加上有利的匯兌環境與產品經濟規模擴大，單季毛利率達 54.3%，創下歷史新高，稅後純益 5.43 億元，季增 37.82%，年增 58.31%，每股稅後純益 5.76 元，累計上半年達 9.94 元。
旺矽第二季營收 23.93 億元，季增 16.9%，年增 18.6%，毛利率 54.3%，季增 4.2 個百分點，年增 5.9 個百分點，營益率 25%，季增 6.1 個百分點，年增 5.8 個百分點，稅後純益 5.43 億元，季增 37.82%，年增 58.31%，每股稅後純益 5.76 元。
旺矽上半年營收 44.4 億元，年增 16.94%，毛利率 52.39%，年增 4.38 個百分點，營益率 22.17%，年增 3.3 個百分點，稅後純益 9.37 億元，年增 50.14%，每股稅後純益 9.94 元。
旺矽指出，受惠生成式 AI 需求持續增加，市場對 AI 晶片需求同步走揚，帶動相關網路通訊規格升級，且由於半導體晶片生產需要探針卡協助檢測晶片良率，也為探針卡廠商帶來新一波成長契機，公司也獲選為國際客戶的主要測試夥伴，且也涵蓋車用、手機相關應用，並陸續跨入國際客戶供應鏈，預計將在未來帶來新的成長貢獻。
另外，旺矽工程用測試機台領域也是另一成長亮點，透過自身研發的專利技術，提供客戶在開發晶片時所需的精密量測設備，不同於競業提供的標準化測試機台，公司可針對客戶需求, 量身訂做的客製化機台來協助客戶解決在工程端面臨的晶片量測問題。
旺矽受惠客戶高度肯定，帶動 Thermal 與先進半導體 (AST) 測試機台在全球市佔率節節攀升，在光電測試 (PA) 領域，也運用 LED 技術背景，進入門檻更高的 VCSEL & Micro LED 領導供應商，並被國際級客戶指定在新應用領域中的合作廠商。
旺矽看好，晶片量產時必須使用的探針卡，以及往更上游發展工程端所需的量測設備，目前公司與超過 800 家國際客戶皆保持長期密切合作的關係，都是客戶首選的合作廠商，半導體測試領先的技術與國際級客戶的長遠合作加上豐沛的半導體在地供應鏈服務，都為旺矽的長期成長奠定穩固的基礎。
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