保瑞前8月營收年增逾1成寫新猷 旗下代工眼科新藥正式出貨美國

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-09 18:34

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保瑞 (6472-TW) 今 (9) 日公告 8 月營收達 18.7 億元，累計今年前 8 月營收達 114.75 億元，創下歷史同期新高。保瑞指出，旗下代工的眼科新藥正式出貨至美國，協助台新藥 (6838-TW) 及其美國授權夥伴展開上市準備，營運再添動能。

保瑞 8 月營收 18.7 億元，月增 9%，年增 88.5%，再創今年以來單月新高；累計今年 1 至 8 月營收 114.75 億元，年增 15%，也寫下歷史同期新高。

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保瑞說明，旗下負責眼科用藥製劑代工的桃園廠，在今天正式送出第一批受託製造的美國市場眼科新藥丙酸氯倍他索滴眼懸液 0.05%(APP13007)，是保瑞集團第一個出口至美國市場的眼藥代工產品。

保瑞進一步指出，這批產品將交由台新藥美國授權合作夥伴 Eyenovia，一同展開 APP13007 的上市前準備，預計 9 月下旬正式開始鋪貨。丙酸氯倍他索懸浮點眼液 0.05% 為用於治療眼科術後發炎及疼痛治療的滴眼液，於今年 3 月 4 日獲得美國 FDA 的批准於美國上市。

保瑞董事長盛保熙表示，希望未來能持續地協助台新藥拓展 APNT 奈米微粒製劑技術，將此一平台應用到更多新藥開發的潛在市場，輔以保瑞領先全球的眼藥代工製造服務，讓全世界看到更多來自台灣做的藥。