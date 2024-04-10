〈進出口統計〉AI帶動連六紅 3月出口年增率18.9% 出口值19個月來首超400億

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-10 17:56

今年第一季進出口貿易呈現春暖花開，財政部今 (10) 日公布今年 3 月出口 418.2 億美元，較上月增 33.0%，較上年同月增 18.9%，優於原先預期，已連續五個月正成長；累計前三月出口值 1,103.3 億美元，較上年同期增 12.9%，創歷年單月次高。4 月可望「連六紅」，出口值落在 388 億 - 399 億美元，有可能 2 位數成長。

財政部處長蔡美娜表示，3 月份的出口表現更優於高出主計總處預測，較其預估值增加 44.5 億美元，且優於日本、中國大陸、新加坡、韓國等國家，只比香港稍弱，但因其去年基期較低，三月份表現強勁反彈所致。

蔡美娜說明，因季調及連續假期緣故，四月出口額會比三月略降，預估會在 388-399 億美元，年增率 8-11%，但仍可望比去年同期為佳，維持連六個月正成長，即刷出「連六紅」，她強調，觀察部分產業的庫存鏈有回補效應，景氣回暖訊號很明顯在增強中，「有感覺花在慢慢開了」。

蔡美娜指出今年 3 月的進出口值有三個特點，首先是規模值，出口值在睽違 19 個月之後首度超過 400 億，且寫下為歷年同月最高，歷年單月第五高，是連續五個月正成長，創兩年來最大增幅。在貨類上，資通視聽產品保持獨霸，且 11 種出口貨類中本次 6 類皆呈正成長，首度超過一半，有些由負轉正，非常難得。

第二，近年全球供應鏈重整，AI 應用持續擴散，資通視聽產品獨霸，續創三高 。3 月資通與視聽產品出口值 126.5 億美元、年增 1.65 倍，占比達到 30.3%，均創歷年單月最高。主要貨品中，而電腦及其附屬單元擴增 4.6 倍；傳產貨類受惠回補庫存需求或訂單增溫，出口多有回升，礦產品、化學品各年增 7%、3.8%；電子零組件則因部分客戶拉貨力道不足，年減 5.5%。第 1 季資通與視聽產品出口金額為歷年單季最高，年增 1.2 倍，其餘貨品出口續呈減勢，但跌幅較緩。

第三，3 月對美國、東協出口值持續大放光彩，年增率高達 65.7%、47.1%，皆創歷年單月之冠 ，且對東協是近三年最好表現，皆以資通與視聽產品佔最大宗。此外，因供應鏈移轉，對日本增加 8.4%；對中國大陸與香港出口受主力電子零組件拖累，年減 1.3%，對歐洲微減 0.2%。

蔡美娜說明，國際經濟成長步調仍受高利率壓抑，美中角力持續、地緣政治風險亦增添總體前景不確定性，惟隨全球製造業景氣逐漸擺脫低迷反轉向上，加以 AI、高效能運算、車用電子等新興科技應用商機擴展，可望帶動國內相關產品供應鏈出貨動能，將有助於出口延續穩健成長勢。