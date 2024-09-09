美就業不佳催動降息 百萬美債ETF投資人搭上順風車

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-09 10:38

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美國上周五公布 8 月非農新增就業人口僅 14.2 萬人，低於市場預期的 16.1 萬人，更大幅下修了 7 月新增就業人口，市場預期 Fed 將在 9 月會議啟動降息。法人則認為，降息幅度可能在 1-2 碼間拉鋸，債券持續交易火熱，讓百萬受益人搭上順風車。

具有利率表決權的聯準會理事沃勒（Christopher Waller）上週五 (9/6) 表態，本月啟動降息週期的時機已到，在就業市場進一步疲軟、風險不斷上升的情況下，聯準會本月開始降息非常重要，沃勒對降息規模和速度保持開放態度。相對股市目前雜訊太多前景不明，美債漲勢可期。

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從 ETF 市場上可觀察到，近一月以來，相對多檔股票型 ETF 人數有下降趨勢，美國長天期公債產品則較受青睞，資金不斷流入債券 ETF。

其中以國泰 20 年美債 (00687B-TW) 最受到投資人歡迎，近一個月增加 37883 人，是債券 ETF 中，受益人數增加第一名，最新受益人數來到 26.2 萬人；其他熱門美債包括元大美債 20 年 (00679B-TW)，近一個月也增加 20191 萬人；中信美國公債 20 年 (00795B-TW) 則增加 8010 人；富邦美債 20 年 (00696B-TW) 增加 555 人，統計目前全台共 10 檔 20 年長天期的債券 ETF，受益人數已有 116.3 萬人。

ETF 專家表示，接下來降息已經是肯定會發生的事，對於債券投資人有重大的意義。主要是債券的價格與利率間存在反向變動的關係，因此當利率走降時，債券的價格則會上漲。