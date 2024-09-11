百萬受益人秋節前領紅包 國泰00878、00881股利入袋

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-11 11:31

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近期美股上沖下洗，台股連帶洗三溫暖，讓不少投資人的心情彷彿坐雲霄飛車，不過這對存股族來說反而是好消息，可望迎來逢低承接機會。國泰永續高股息 (00878-TW) 及國泰台灣 5G+(00881-TW)，都在今 (11) 日發放股利，根據集保最新統計，00878 受益人已超過 142 萬，00881 則有 28.9 萬人，上百萬股民一早被股利敲醒，直呼「中秋節前也能領紅包」。

投信投顧公會統計，今年以來整體 ETF 規模從新台幣 3.85 兆元，七月底規模已達 5.54 兆元，大增超過 1.69 兆元，台灣 ETF 產品檔數及規模增長飛速，受到全球關注。國泰投信 ETF 研究團隊指出，觀察主流的台股型 ETF，大致可分為「有積」跟「無積」兩大類型，也就是成分股是否有台積電，前者以科技型為主，後者則是高股息 ETF 的舞台。

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AI 大浪來襲，如何跟上這波半導體巨浪？國泰投信表示，目前正在國際軍備賽的階段，最大受惠者是半導體產業的龍頭股，趨勢會是大者恆大，可關注輝達、台積電跟聯發科等龍頭公司，因其擁有獨門技術，在產業擁有話語權，輝達的 Blackwell 晶片效能跟省電能力讓其他業者望塵莫及。

台積電先進製程需求強勁，供應鏈已經旺到 2025 年；聯發科則以頂尖技術，躋身全球 IC 設計前五強，台科技大廠基本面良好，9 月跌深反而是撿便宜的好機會，建議挑選聚焦大型科技產業的 ETF 趁勢補倉，分散佈局像是科技市值型 ETF 00881，或成分股也有電子半導體部位的高股息 ETF 00878。

00878 已掛牌 4 年，是少數歷經市場多空循環的高股息 ETF，產業配置多元對抗市場波動，今年第三季配息 0.55 元，投資人若持有一張就能領到 550 元。檢視去年年底至今的近四次配息情形，00878 有越配越好的趨勢，配息金額逐次向上，讓投資人在近期台股回檔時得以持續加碼買進。

股利同樣在今天入帳的 00881，採每半年配息機制，2024 上半年每單位配息 1 元，買一張可領一千元，有 10 張就能加薪一萬元，每股入手價同樣落在 22 元上下，成分股搭上正夯的 AI 趨勢，不僅有台積電，更涵蓋輝達與蘋果關鍵供應鏈，在 AI 與 Apple 雙 A 的助攻下，後市可期，惟近期股市波動較大，建議投資人採分批買進。